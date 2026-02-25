Aston Martin, entravé par les droits de douane, tranche dans ses effectifs

Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a annoncé mercredi un plan de réduction de ses effectifs visant 20% de son personnel, en marge de la publication d'un résultat annuel 2025 plombé par les droits de douane aux Etats-Unis et en Chine.

Cette annonce concerne environ 600 personnes sur les quelque 3.000 salariés du groupe, qui a publié mercredi une perte nette en hausse de 52% pour l'an dernier, à 493,2 millions de livres (566 millions d'euros).

Un an après avoir déjà annoncé, dans un précédent plan, se séparer de 5% des salariés, "nous avons dû prendre, fin 2025, la difficile décision de mettre en oeuvre de nouveaux changements. Ce dernier programme entraînera le départ de jusqu'à 20%" des collaborateurs de l'entreprise, a annoncé le directeur général Adrian Hallmark dans un communiqué.

Les performances de la marque préférée de James Bond sont en berne depuis plusieurs années. Alors qu'elle espérait redresser sa trajectoire "en 2025, le marché mondial de l'automobile de luxe a traversé l'une de ses années les plus turbulentes de ces derniers temps", a déploré le dirigeant.

"La demande des consommateurs a été affectée par l'escalade des incertitudes géopolitiques et des défis macroéconomiques, le facteur plus notable étant l'instauration de droits de douane plus élevés aux États-Unis comme en Chine", a-t-il ajouté.

- Concurrence intense -

La marque, qui avait déjà annoncé en octobre une réduction de son plan d'investissement sur 5 ans, passé de 2 milliards à 1,7 milliard de livres, a vu l'an dernier le nombre de voitures vendues reculer de 10%, à 5.448 véhicules. Son chiffre d'affaires a fondu de 21% à 1,26 milliard de livres (1,4 milliard d'euros).

Aston Martin, qui avait déjà prévenu la semaine dernière que ses résultats seraient moins bons que prévu, espère réaliser 40 millions de livres d'économies grâce aux suppressions de postes annoncées.

Le groupe a accumulé ces dernières années les difficultés financières: les ventes ont ralenti et ses pertes se sont accumulées en raison "des droits de douane punitifs imposés par Trump" mais aussi d'"une demande atone en Chine ainsi qu'une concurrence intense d'autres marques de voitures de sport de luxe comme Porsche, Ferrari et Lamborghini", explique Victoria Scholar, chez Interactive Investor.

Le constructeur a en outre "pris du retard dans le lancement de sa première voiture entièrement électrique, repoussant sa sortie en raison du ralentissement de la demande mondiale" pour ce type de véhicules, poursuit l'analyste.

- Retards de production -

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump avaient conduit Aston Martin à temporairement limiter ses exportations aux États-Unis en avril et mai, dans l'attente d'un accord commercial entre Londres et Washington.

Un accord est finalement entré en vigueur fin juin, réduisant ces taxes douanières pour les automobiles britanniques de 27,5% à 10%, mais seulement dans la limite d'un quota de 100.000 véhicules par an.

Au-delà des facteurs extérieurs, "en regardant sous le capot, on découvre des problèmes internes qui compliquent le redressement pour Aston Martin", selon Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

En particulier, "les retards de production ont pénalisé les performances", poursuit l'analyste. "Pour tenter d'endiguer l'hémorragie financière, le groupe a vendu une poignée d'actifs afin de renforcer son bilan" et prend désormais "un tournant plus radical".

Mais "réduire les effectifs de manière aussi drastique rend une montée en puissance significative des volumes difficile à atteindre, et la route reste semée d'embûches pour Aston Martin", prévient-il.

Grâce aux mesures prises, le directeur général d'Aston Martin espère cependant une "amélioration significative" des performances financières cette année.

Les investisseurs semblaient y croire: le titre d'Aston Martin était en petite hausse mercredi matin à la Bourse de Londres après avoir grimpé de plus de 5% un peu plus tôt dans la séance.