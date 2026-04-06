Les États-Unis finalisent une hausse de 2,48 % des paiements de Medicare Advantage, supérieure à la proposition quasi stable de janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont finalisé une augmentation moyenne de 2,48 % des paiements pour l'année prochaine, par rapport à la proposition presque stable de janvier, aux assureurs privés pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent pour les adultes plus âgés, a déclaré le gouvernement lundi.