Les États-Unis exhortent les pays du G20 à autoriser l'entraînement des IA à partir des œuvres des créateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis exhortent les pays à autoriser les entreprises spécialisées dans l'IA à faire un « usage loyal » des œuvres originales

* Des créateurs ont poursuivi en justice de grandes entreprises américaines pour l'utilisation de leurs œuvres

* Lutnick ne précise pas comment serait déterminé l'« usage loyal »

(Ajout de Lutnick dans les paragraphes 1 à 7)

par Courtney Rozen et JC Whittington

Les États-Unis ont exhorté mercredi les pays du G20 à élaborer des règles régissant la manière dont les entreprises d’IA utilisent des contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs systèmes, alors que les grandes entreprises technologiques américaines font face à une vague croissante de poursuites judiciaires liées à cette pratique.

Des entreprises telles qu’Anthropic , OpenAI , Google et Meta ont été poursuivies aux États-Unis par des auteurs, des éditeurs, des organes de presse et d’autres créateurs qui leur reprochent d’avoir utilisé leurs œuvres à mauvais escient pour développer leurs produits d’IA.

Les entreprises technologiques entraînent leurs modèles d’IA pour générer des images et du texte en les alimentant avec de vastes quantités de données, comprenant souvent des livres, de la musique et des œuvres d’art. Elles ont fait valoir que l’utilisation de ces œuvres pour développer leurs outils d’IA était légale.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré aux responsables du G20, lors d’une réunion consacrée aux technologies en Caroline du Nord, qu’ils devraient autoriser les entreprises spécialisées dans l’IA à entraîner leurs modèles à partir des œuvres des créateurs, tout en trouvant un moyen de « protéger les artistes ».

Il a ajouté que les pays devraient adopter le principe de « fair use » (usage loyal), qui autorise l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans certaines circonstances.

« Nous avons besoin de cadres qui protègent les créateurs et les inventeurs dont l’ingéniosité est le moteur de nos économies, sans pour autant ériger des barrières qui entraveraient la prochaine génération d’innovateurs », a déclaré M. Lutnick devant l’assemblée des responsables représentant les pays du G20.

M. Lutnick n’a pas donné de détails sur la manière d’y parvenir.

Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a déposé mercredi un mémoire en faveur d’OpenAI dans le cadre de son litige avec le New York Times et plusieurs autres journaux concernant l’utilisation par l’entreprise de leurs travaux pour entraîner les grands modèles linguistiques à l’origine de ChatGPT, affirmant que l’entraînement des IA relève généralement de l’usage loyal des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, est intervenu aux côtés de M. Lutnick avant le discours du secrétaire au Commerce mercredi.

M. Huang a exhorté les responsables du G20 à éviter d’élaborer des réglementations sur l’IA axées sur des « préjudices théoriques », et à développer plutôt des règles régissant les problèmes concrets liés à cette technologie. Son message faisait écho à ceux de l’administration Trump et d’autres dirigeants du secteur technologique américain qui se sont exprimés lors de cette réunion mardi.

Les exigences gouvernementales pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la sortie de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier les fonctionnalités de leurs produits pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Tom Brown, cofondateur d’Anthropic, s’est également exprimé devant l’assemblée mercredi matin. Alex Karp, de Palantir, et Sam Altman, d’OpenAI, figurent au programme des interventions de l’après-midi.