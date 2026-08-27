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Les États-Unis étendent leur enquête sur la cyclosporose liée à la consommation de laitue à 20 États
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 23:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités sanitaires américaines ont élargi leur enquête sur une épidémie de cyclosporiase liée à la laitue iceberg provenant du centre du Mexique après avoir détecté des cas dans trois États supplémentaires, portant le total à 20 États, ont annoncé jeudi la FDA et le CDC.

Cette épidémie, liée à la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell YUM.N , et provenant des exploitations de Taylor Farms au Mexique, a atteint 11 458 cas, dont 495 hospitalisations.

Voici quelques détails:

* La Food and Drug Administration a indiqué que la Géorgie, le Tennessee et le Texas avaient été ajoutés à la liste des États concernés depuis la dernière mise à jour, une semaine plus tôt.

* La récente épidémie de cyclosporose figure parmi les plus importantes crises alimentaires de l’histoire récente des États-Unis et a ébranlé la confiance des consommateurs américainsenvers les fruits et légumes frais. La maladie peut entraîner des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

* La FDA a indiqué qu’elle poursuivait les inspections sur site et les prélèvements dans les exploitations de laitue iceberg et l’usine de transformation au Mexique, en coordination avec les autorités mexicaines.

* L’agence s’est dite convaincue que toute la laitue iceberg faisant l’objet d’un rappel a été retirée du marché, ajoutant qu’elle continuera à collaborer avec ses partenaires fédéraux, étatiques et internationaux pour enquêter sur cette épidémie.

* Le Michigan a été le plus durement touché, avec deux décès liés à cette épidémie , tous deux chez des personnes présentant des pathologies sous-jacentes graves.

* Le département de la santé du Michigan a recensé 14 510 cas liés à une épidémie de cyclosporose, soit une augmentation de 233 cas, ou environ 2 %, depuis sa dernière mise à jour la semaine dernière.

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