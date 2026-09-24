 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger la trêve commerciale de deux mois et de travailler à la conclusion d'un accord plus ambitieux, a déclaré M. Bessent
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 01:38
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture incluant les commentaires de Bessent sur Fox News; paragraphes 3, 5 à 8)

* Bessent affirme que ce report laissera le temps de travailler sur un accord plus ambitieux

* Des responsables américains et chinois se sont rencontrés la veille du sommet Trump-Xi

* La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine expire désormais le 10 janvier

* Les États-Unis vantent leur "ligne d’assistance" dédiée à la sécurité de l’IA, mais Trump s’engage à ne pas freiner son développement

par Andrea Shalal

Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger de deux mois la trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre, ce qui laisse plus de temps pour travailler sur un accord commercial potentiellement plus important, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

M. Bessent a fait ces déclarations sur Fox News quelques heures après sa deuxième rencontre en quatre jours avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, en vue de préparer le sommet qui se tiendra jeudi entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

"Nous nous sommes rencontrés aujourd’hui pour voir si nous pouvions conclure un accord plus ambitieux plutôt qu’une simple série de mesures mineures", a déclaré le chef du Trésor, soulignant que la prolongation de deux mois de la trêve commerciale conclue à Busan, en Corée du Sud , en mai, donnerait aux deux parties "plus de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique".

M. Bessent avait indiqué plus tôt aux journalistes que Pékin avait évoqué la perspective d’un accord commercial américano-chinois plus ambitieux au cours des douze heures de discussions de dimanche, sans toutefois donner de détails sur sa portée potentielle. La réunion de mercredi a duré environ 90 minutes, a précisé le Trésor.

Interrogé sur la possibilité de négocier un accord d’ici le 10 janvier, M. Bessent a déclaré à Fox News que cela n’était pas encore clair, ajoutant que Washington faisait également pression sur la Chine pour qu’elle "se montre un peu plus zélée" dans le respect de ses engagements au titre de l’accord existant au cours des prochains mois.

Il a précisé que Pékin respectait son obligation d’acheter 25 millions de tonnes de soja, mais qu’il prenait du retard sur son engagement d’acheter pour 17 milliards de dollars d’autres produits agricoles.

Des responsables américains ont indiqué la semaine dernière que les livraisons de terres rares par la Chine accusaient également un retard.

Le sommet de jeudi – le deuxième d’une série qui pourrait compter quatre rencontres entre Trump et Xi cette année – pourrait donner lieu à des annonces concernant l’objectif des deux pays de supprimer les droits de douane sur 30 milliards de dollars de produits non essentiels, ainsi que sur les services financiers et les achats agricoles, a déclaré M. Bessent.

"Étant donné que cette année pourrait être historique, les deux dirigeants pouvant se rencontrer jusqu’à quatre fois – cette rencontre étant la deuxième, après celle de Shenzhen et celle prévue à Miami –, nous sommes ouverts à l’idée de simplement prolonger l’accord de Busan ou d’envisager un accord plus ambitieux", a déclaré M. Bessent aux journalistes un peu plus tôt. "Les deux options nous conviennent, et nous ferons ce qui est le mieux pour le peuple américain."

Dans un message publié sur X, M. Bessent a qualifié les discussions de "substantielles" et a indiqué que le Trésor s’attachait à obtenir des engagements concrets visant à protéger les travailleurs, les agriculteurs et les entreprises américains tout en faisant progresser les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis.

M. Bessent a indiqué avoir rencontré M. He au siège de la Banque mondiale à Washington afin de régler certaines "questions en suspens" avant le sommet Trump-Xi, ajoutant que l’administration Trump souhaitait une stabilité stratégique fondée sur "la réciprocité et l’équité".

M. Bessent, M. He et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, se sont rencontrés dimanche à New York afin de préparer d’éventuels accords sur le commerce et l’intelligence artificielle que les deux dirigeants pourraient examiner. M. Bessent a qualifié ces discussions de fructueuses, indiquant que les deux parties avaient convenu de mettre en place une "ligne directe" de communication pour s’informer mutuellement des incidents liés à la sécurité de l’IA.

La réaction de la Chine au projet de ligne directe sur l’IA n’était pas claire, l’agence de presse officielle Xinhua se contentant de reconnaître que les deux parties avaient discuté de l’IA.

Les analystes spécialisés dans les relations américano-chinoises estiment que les attentes en matière de coopération sur l’IA sont faibles en raison d’un manque de confiance mutuelle concernant cette technologie et du fait qu’aucune des deux parties n’a manifesté un intérêt sérieux pour ralentir son développement. En réalité, Donald Trump a déclaré le contraire, affirmant qu’il ne "freinerait" pas la croissance de l’IA et qu’il maintiendrait l’avance des États-Unis sur la Chine dans ce qu’il appelle désormais la "super-intelligence".

La de "détente économique" de Busan a considérablement réduit les taux de droits de douane bilatéraux, qui avaient grimpé à des niveaux à trois chiffres à la suite d’une série de mesures de rétorsion réciproques suite aux hausses de droits de douane décidées par Trump l’année dernière. La Chine avait également accepté de rétablir les livraisons d’aimants à base de terres rares et d’autres minéraux critiques, qu’elle avait sévèrement restreintes.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ADEK BERRY )
    H&M: hausse du bénéfice net au 3T de 27,6% sur un an, à 354 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2026 09:01 

    Le géant suédois de l'habillement H&M a vu son bénéfice net augmenter au troisième trimestre de 27,6% sur un an, à quatre milliards de couronnes suédoises (354 millions d'euros), grâce notamment à un contrôle plus strict des coûts, a-t-il annoncé jeudi. Ces

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 24.09.2026 08:59 

    * H&M - Le distributeur de mode suédois a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation de juin à août, le directeur général du groupe Daniel Erver affirmant que ses efforts pour contrôler les coûts et rendre l'approvisionnement ... Lire la suite

  • Le logo de Valeo à Paris
    Valeo produira ses moteurs de drones à Sainte-Florine
    information fournie par Reuters 24.09.2026 08:58 

    Valeo a annoncé jeudi ‌qu'il produira des moteurs électriques de drones dans son usine de Sainte-Florine (Haute-Loire), ​un site fondé en 1964 qui poursuit ainsi sa mue des composants pour motorisations thermiques vers des activités pour l'électrification. L'équipementier ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVES : Mercedes présente la technologie moteur de ses modèles AMG haut de gamme dans son usine de Berlin
    Mercedes veut réduire ses coûts salariaux de €800 mlns en Allemagne-WiWo
    information fournie par Reuters 24.09.2026 08:57 

    Mercedes-Benz MBGn.DE prévoit ​de réduire ses coûts salariaux en Allemagne de ​800 millions d'euros, selon ​des informations de ⁠l'hebdomadaire économique WirtschaftsWoche ‌jeudi, citant trois sources proches du dossier. D'après ​WirtschaftsWoche, ‌le constructeur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,67 +0,35%
HAFFNER ENERGY
0,701 -2,23%
2CRSI
30,34 -1,75%
CAC 40
8 096,22 -0,33%
SOITEC
149,45 -0,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank