Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger la trêve commerciale de deux mois et de travailler à la conclusion d'un accord plus ambitieux, a déclaré M. Bessent

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(Réécriture incluant les commentaires de Bessent sur Fox News; paragraphes 3, 5 à 8)

* Bessent affirme que ce report laissera le temps de travailler sur un accord plus ambitieux

* Des responsables américains et chinois se sont rencontrés la veille du sommet Trump-Xi

* La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine expire désormais le 10 janvier

* Les États-Unis vantent leur "ligne d’assistance" dédiée à la sécurité de l’IA, mais Trump s’engage à ne pas freiner son développement

par Andrea Shalal

Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger de deux mois la trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre, ce qui laisse plus de temps pour travailler sur un accord commercial potentiellement plus important, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

M. Bessent a fait ces déclarations sur Fox News quelques heures après sa deuxième rencontre en quatre jours avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, en vue de préparer le sommet qui se tiendra jeudi entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

"Nous nous sommes rencontrés aujourd’hui pour voir si nous pouvions conclure un accord plus ambitieux plutôt qu’une simple série de mesures mineures", a déclaré le chef du Trésor, soulignant que la prolongation de deux mois de la trêve commerciale conclue à Busan, en Corée du Sud , en mai, donnerait aux deux parties "plus de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique".

M. Bessent avait indiqué plus tôt aux journalistes que Pékin avait évoqué la perspective d’un accord commercial américano-chinois plus ambitieux au cours des douze heures de discussions de dimanche, sans toutefois donner de détails sur sa portée potentielle. La réunion de mercredi a duré environ 90 minutes, a précisé le Trésor.

Interrogé sur la possibilité de négocier un accord d’ici le 10 janvier, M. Bessent a déclaré à Fox News que cela n’était pas encore clair, ajoutant que Washington faisait également pression sur la Chine pour qu’elle "se montre un peu plus zélée" dans le respect de ses engagements au titre de l’accord existant au cours des prochains mois.

Il a précisé que Pékin respectait son obligation d’acheter 25 millions de tonnes de soja, mais qu’il prenait du retard sur son engagement d’acheter pour 17 milliards de dollars d’autres produits agricoles.

Des responsables américains ont indiqué la semaine dernière que les livraisons de terres rares par la Chine accusaient également un retard.

Le sommet de jeudi – le deuxième d’une série qui pourrait compter quatre rencontres entre Trump et Xi cette année – pourrait donner lieu à des annonces concernant l’objectif des deux pays de supprimer les droits de douane sur 30 milliards de dollars de produits non essentiels, ainsi que sur les services financiers et les achats agricoles, a déclaré M. Bessent.

"Étant donné que cette année pourrait être historique, les deux dirigeants pouvant se rencontrer jusqu’à quatre fois – cette rencontre étant la deuxième, après celle de Shenzhen et celle prévue à Miami –, nous sommes ouverts à l’idée de simplement prolonger l’accord de Busan ou d’envisager un accord plus ambitieux", a déclaré M. Bessent aux journalistes un peu plus tôt. "Les deux options nous conviennent, et nous ferons ce qui est le mieux pour le peuple américain."

Dans un message publié sur X, M. Bessent a qualifié les discussions de "substantielles" et a indiqué que le Trésor s’attachait à obtenir des engagements concrets visant à protéger les travailleurs, les agriculteurs et les entreprises américains tout en faisant progresser les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis.

M. Bessent a indiqué avoir rencontré M. He au siège de la Banque mondiale à Washington afin de régler certaines "questions en suspens" avant le sommet Trump-Xi, ajoutant que l’administration Trump souhaitait une stabilité stratégique fondée sur "la réciprocité et l’équité".

M. Bessent, M. He et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, se sont rencontrés dimanche à New York afin de préparer d’éventuels accords sur le commerce et l’intelligence artificielle que les deux dirigeants pourraient examiner. M. Bessent a qualifié ces discussions de fructueuses, indiquant que les deux parties avaient convenu de mettre en place une "ligne directe" de communication pour s’informer mutuellement des incidents liés à la sécurité de l’IA.

La réaction de la Chine au projet de ligne directe sur l’IA n’était pas claire, l’agence de presse officielle Xinhua se contentant de reconnaître que les deux parties avaient discuté de l’IA.

Les analystes spécialisés dans les relations américano-chinoises estiment que les attentes en matière de coopération sur l’IA sont faibles en raison d’un manque de confiance mutuelle concernant cette technologie et du fait qu’aucune des deux parties n’a manifesté un intérêt sérieux pour ralentir son développement. En réalité, Donald Trump a déclaré le contraire, affirmant qu’il ne "freinerait" pas la croissance de l’IA et qu’il maintiendrait l’avance des États-Unis sur la Chine dans ce qu’il appelle désormais la "super-intelligence".

La de "détente économique" de Busan a considérablement réduit les taux de droits de douane bilatéraux, qui avaient grimpé à des niveaux à trois chiffres à la suite d’une série de mesures de rétorsion réciproques suite aux hausses de droits de douane décidées par Trump l’année dernière. La Chine avait également accepté de rétablir les livraisons d’aimants à base de terres rares et d’autres minéraux critiques, qu’elle avait sévèrement restreintes.