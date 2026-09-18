Les États-Unis et la Chine discutent d'une réduction des droits de douane sur le GNL américain avant la visite de Xi

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* Washington et Pékin discutent d'une réduction des droits de douane chinois sur le GNL

* Des réductions tarifaires réciproques pourraient atteindre 30 milliards de dollars

* La visite de Xi pourrait déboucher sur des accords plus larges dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture

par Jarrett Renshaw

Les États-Unis et la Chine discutent d’un projet visant à réduire ou à supprimer les droits de douane chinois sur le GNL américain dans le cadre d’un ensemble plus large d’accords dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture qui pourraient être annoncés lors de la visite du président chinois Xi Jinping à Washington la semaine prochaine, selon deux personnes informées des discussions.

Cet allègement potentiel des droits de douane sur les exportations américaines de gaz naturel liquéfié est discuté parallèlement à un cadre plus large dans lequel les États-Unis et la Chine réduiraient chacun les droits de douane sur environ 30 milliards de dollars de marchandises, ont indiqué ces sources.

La Chine a imposé des droits de douane de 15 % sur le GNL américain en février 2025, en représailles aux droits de douane instaurés par le président Donald Trump sur les produits chinois. Cette mesure a de fait mis un terme aux échanges de GNL entre les États-Unis et la Chine, les dernières cargaisons importantes étant arrivées au début de cette année-là.

Les producteurs américains de GNL recherchent de nouveaux marchés pour absorber une vague de nouvelles capacités d’exportation en cours de construction le long de la côte américaine du golfe du Mexique, les tensions commerciales de longue date avec la Chine ayant rendu l’un des plus grands marchés mondiaux du GNL moins accessible.

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à stabiliser les relations commerciales avant la rencontre prévue le 24 septembre entre Trump et Xi, et ne sont pas définitives, ont précisé ces sources. Ni la Maison Blanche ni l’ambassade de Chine à Washington n’ont répondu aux demandes de commentaires.

L’industrie américaine du GNL entre dans une phase d’expansion majeure, avec des capacités d’exportation qui devraient augmenter d’environ 10 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2027, à mesure que des installations nouvelles ou agrandies montent en puissance. Parmi les projets contribuant à cette augmentation de capacité figurent ceux de Cheniere Energy

LNG.N , Venture Global VG.N , Sempra SRE.N , NextDecade

NEXT.O et Exxon Mobil XOM.N .

Le retour des acheteurs chinois offrirait aux producteurs américains une nouvelle destination majeure pour leur gaz, alors même que les bouleversements géopolitiques redessinent les flux énergétiques mondiaux, ce qui pourrait contribuer à soutenir la demande pour les projets actuellement en construction ainsi que pour ceux à la recherche de financements et de clients à long terme.

Sur les près de 100 millions de tonnes métriques de capacité de GNL en cours de construction aux États-Unis, 24,5 millions de tonnes métriques n’ont pas encore fait l’objet de contrats avec des clients à long terme, selon les estimations du secteur et l’analyse de Reuters.

FLUX MONDIAUX DE GNL

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, qui a perturbé l’accès de l’Europe au gaz russe acheminé par gazoduc, les cargaisons de GNL américain qui auraient autrement pu être destinées à l’Asie ont été de plus en plus orientées vers l’Europe.

Parallèlement, le conflit en cours au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran a entraîné un nouveau bouleversement des flux énergétiques mondiaux, les perturbations d’approvisionnement ayant intensifié la concurrence pour les cargaisons de GNL en Asie.

La Chine est le premier importateur mondial de GNL et les États-Unis le premier exportateur mondial, ce qui donne aux deux pays un intérêt économique à rétablir une relation commerciale qui connaissait une expansion rapide avant le différend tarifaire.

Les exportations américaines de GNL vers la Chine sont passées de 64 navires en 2024 à pratiquement zéro en 2025 après l’imposition de droits de douane par Pékin, selon les données du gouvernement américain.

En 2021, ce nombre avait atteint le chiffre record de 131 navires, reflétant la croissance rapide du commerce de GNL entre les États-Unis et la Chine après le démarrage, en 2016, d’exportations à grande échelle depuis les 48 États contigus.

Les expéditions américaines de GNL vers la Chine étaient tombées à seulement deux navires en 2019, lors du différend commercial entre Trump et Pékin au cours de son premier mandat, avant de rebondir fortement en 2020 et 2021.

Ces derniers mois, plusieurs cargaisons américaines ayant quitté les terminaux d’exportation de la côte du Golfe sont arrivées en Chine ou s’y dirigent, selon les données maritimes de LSEG, ce qui suggère que les acheteurs chinois ont commencé à revenir sur le marché américain alors même que les droits de douane restaient en vigueur.

Les exportations américaines de GNL se sont élevées en moyenne à 17,4 milliards de pieds cubes par jour au premier semestre 2026, soit une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente, selon l’Energy Information Administration.