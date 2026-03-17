Les États-Unis envisagent un règlement de près d'un milliard de dollars pour TotalEnergies concernant les parcs éoliens, selon le NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de TotalEnergies au paragraphe 4 et des détails au paragraphe 8, contexte, paragraphe 6)

17 mars - Les autorités américaines sont en train de rédiger des accords visant à verser près d'un milliard de dollars à la major pétrolière TotalEnergies TTEF.PA en compensation de l'annulation de baux pour des parcs éoliens dans les eaux fédérales au large de l'État de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté le New York Times mardi.

Selon les termes des accords proposés, le ministère de l'Intérieur des États-Unis annulera les baux dans les eaux fédérales pour deux projets, connus sous le nom d'Attentive Energy et Carolina Long Bay, a déclaré le NYT, citant des documents.

Le ministère de la justice versera ensuite plus de 928 millions de dollars à TotalEnergies, en compensation de ses offres gagnantes lors des ventes de baux sous la précédente administration Biden, selon le rapport du NYT. La Maison Blanche, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. TotalEnergies a refusé de commenter le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. On ne sait pas si TotalEnergies acceptera les règlements proposés, a déclaré le NYT, ajoutant que l'administration Trump annulerait les baux même si l'entreprise rejette les règlements, selon les documents cités. Le groupe énergétique français a formé une coentreprise en octobre 2023 pour le développement du projet éolien offshore Attentive Energy au large de New York. En novembre 2024, il a déclaré avoir mis en pause le développement du parc éolien après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine .

La société a obtenu un bail pour le projet Carolina Long Bay en 2022.

À la suite d'un accord, TotalEnergies abandonnerait ses projets de construction de parcs éoliens. Elle s'engagerait également à investir dans les infrastructures de gaz naturel au Texas, selon le rapport. Les promoteurs de parcs éoliens en mer ont été confrontés à des perturbations répétées sous Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, chères et inefficaces.