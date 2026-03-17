 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis envisagent un règlement de près d'un milliard de dollars pour TotalEnergies concernant les parcs éoliens, selon le NYT
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de TotalEnergies au paragraphe 4 et des détails au paragraphe 8, contexte, paragraphe 6)

17 mars - Les autorités américaines sont en train de rédiger des accords visant à verser près d'un milliard de dollars à la major pétrolière TotalEnergies TTEF.PA en compensation de l'annulation de baux pour des parcs éoliens dans les eaux fédérales au large de l'État de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté le New York Times mardi.

Selon les termes des accords proposés, le ministère de l'Intérieur des États-Unis annulera les baux dans les eaux fédérales pour deux projets, connus sous le nom d'Attentive Energy et Carolina Long Bay, a déclaré le NYT, citant des documents.

Le ministère de la justice versera ensuite plus de 928 millions de dollars à TotalEnergies, en compensation de ses offres gagnantes lors des ventes de baux sous la précédente administration Biden, selon le rapport du NYT. La Maison Blanche, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. TotalEnergies a refusé de commenter le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. On ne sait pas si TotalEnergies acceptera les règlements proposés, a déclaré le NYT, ajoutant que l'administration Trump annulerait les baux même si l'entreprise rejette les règlements, selon les documents cités. Le groupe énergétique français a formé une coentreprise en octobre 2023 pour le développement du projet éolien offshore Attentive Energy au large de New York. En novembre 2024, il a déclaré avoir mis en pause le développement du parc éolien après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine .

La société a obtenu un bail pour le projet Carolina Long Bay en 2022.

À la suite d'un accord, TotalEnergies abandonnerait ses projets de construction de parcs éoliens. Elle s'engagerait également à investir dans les infrastructures de gaz naturel au Texas, selon le rapport. Les promoteurs de parcs éoliens en mer ont été confrontés à des perturbations répétées sous Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, chères et inefficaces.

Pétrole et parapétrolier
Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
101,25 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
94,28 USD Ice Europ -0,07%
TOTALENERGIES
74,1700 EUR Euronext Paris +2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Paprec poursuit son développement en Europe en s'implantant en Italie
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:57 

    Paprec, leader français du recyclage des déchets, a annoncé mardi poursuivre son expansion européenne en mettant un pied en Italie, via l'acquisition d'une société familiale de gestion des déchets industriels. "C'est un marché qui est intéressant pour nous, parce ... Lire la suite

  • ( AFP / JUAN BARRETO )
    Zara annonce un partenariat de deux ans avec le styliste John Galliano
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:49 

    La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a annoncé mardi la conclusion d'un "partenariat artistique" de deux ans avec le provocateur styliste britannique John Galliano. Le couturier de 65 ans, dont la carrière avait connu un brutal coup de frein en 2011 après ... Lire la suite

  • Etienne Davignon, en Belgique, le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )
    Etienne Davignon ou les tourments de l'histoire belge
    information fournie par AFP 17.03.2026 15:46 

    Ancien diplomate, ex-commissaire européen, le Belge Etienne Davignon, renvoyé mardi devant un tribunal pour son implication dans l'assassinat du dirigeant congolais Patrice Lumumba, a été pendant soixante ans un acteur de premier plan de la vie politique et du ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    BofA confirme son conseil sur Uber après le partenariat avec Nvidia
    information fournie par Zonebourse 17.03.2026 15:43 

    Bank of America (BofA) confirme son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif inchangé de 103 $ après l'annonce du lancement de véhicules autonomes dans 28 villes d'ici 2028 avec Nvidia. Des robotaxis de niveau 4, équipés du logiciel Nvidia, seront déployés sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank