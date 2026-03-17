 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis envisagent un règlement d'environ 1 milliard de dollars avec TotalEnergies pour avoir bloqué ses parcs éoliens, selon le NYT
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - Les autorités américaines sont en train de rédiger des accords qui permettraient de verser environ 1 milliard de dollars à la major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA en compensation de l'annulation de baux dans les eaux fédérales pour ses parcs éoliens au large de l'État de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté le New York Times mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Pétrole et parapétrolier
Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
103,46 USD Ice Europ +2,42%
Pétrole WTI
96,36 USD Ice Europ +2,13%
TOTALENERGIES
73,7800 EUR Euronext Paris +1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank