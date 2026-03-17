Les États-Unis envisagent un règlement d'environ 1 milliard de dollars avec TotalEnergies pour avoir bloqué ses parcs éoliens, selon le NYT

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17 mars - Les autorités américaines sont en train de rédiger des accords qui permettraient de verser environ 1 milliard de dollars à la major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA en compensation de l'annulation de baux dans les eaux fédérales pour ses parcs éoliens au large de l'État de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté le New York Times mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.