Les États-Unis envisagent de nouvelles mesures de répression à l'encontre des entreprises de télécommunications chinoises

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* Cette action est la dernière d'une série visant Pékin

* Les États-Unis pourraient interdire aux entreprises de télécommunications chinoises d'exploiter des centres de données américains

* La FCC a également pris des mesures pour interdire les laboratoires d'essai chinois et les nouveaux modèles de drones

(Plus de détails, plus de contexte, paragraphes 3-12) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications des États-Unis a déclaré qu'elle pourrait interdire à trois grandes sociétés de télécommunications chinoises d'exploiter leurs centres de données aux États-Unis et pourrait interdire aux opérateurs de télécommunications de se connecter avec ces opérateurs chinois.

La FCC a déclaré qu'elle avait provisoirement conclu qu'elle devrait interdire aux entreprises de télécommunications américaines et autres opérant aux États-Unisde s'interconnecter avec des entreprises figurant sur la liste dite "Covered List" qui, selon elle, posent des problèmes de sécurité nationale, notamment China Mobile 600941.SS , China Telecom 601728.SS et China Unicom 0762.HK .

La FCC a déclaré qu'elle envisageait également d'interdire aux opérateurs de télécommunications chinois qui possèdent des centres de données ou des "points de présence" situés à des points d'échange Internet de s'interconnecter avec d'autres entreprises. L'agence a également indiqué qu'elle envisageait d'étendre l'interdiction de fournir des services de télécommunications américains à certaines filiales d'entreprises figurant sur la liste de sécurité nationale.

La FCC pourrait également interdire aux opérateurs de télécommunications de s'interconnecter avec des entreprises qui ont installé des équipements provenant d'entreprises figurant sur la liste, notamment Huawei et ZTE 000063.SZ .

La FCC prévoit de procéder à un premier vote sur la proposition lors de sa réunion du 30 avril.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que la Chine "s'oppose systématiquement à l'extension excessive du concept de sécurité nationale et à l'abus de pouvoir de l'État pour réprimer les entreprises chinoises" La FCC a pris des mesures énergiques pour sévir contre Pékin.

Le 15 octobre, la FCC a déclaré qu'elle s'apprêtait à retirer à HKT, l'un des principaux opérateurs de télécommunications de Hong Kong et filiale de PCCW, la possibilité d'opérer aux États-Unis, en invoquant des raisons de sécurité nationale.

En décembre, la FCC a déclaré qu'elle pourrait interdire à China Mobile, Telecom et Unicom de se connecter aux réseaux américains , afin d'empêcher les appels téléphoniques non sollicités.

Auparavant, la FCC avait interdit aux trois entreprises d'opérer aux États-Unis. En 2019, elle a rejeté l'offre de China Mobile de fournir des services de télécommunications aux États-Unis. Elle a révoqué l'autorisation d'exercer des activités aux États-Unis pour China Unicom, Pacific Networks et sa filiale à 100 % ComNet en 2021, et pour China Telecom Americas en 2022.

Mercredi, la FCC a indiqué qu'elle voterait également le 30 avril sur une proposition visant à interdire à tous les laboratoires chinois de tester des appareils électroniques tels que les smartphones, les appareils photo et les ordinateurs destinés à être utilisés aux États-Unis, élargissant ainsi une action précédente visant Pékin.

Vendredi dernier, la FCC a proposé d'interdire l'importation d'équipements provenant de fabricants chinois figurant sur sa "Covered List". En 2022, l'agence a interdit l'approbation de nouveaux modèles de ces entreprises.

En décembre, la FCC a interdit l'importation de tous les nouveaux modèles de drones chinois et, le mois dernier, elle a interdit l'importation de nouveaux modèles de routeurs grand public fabriqués en Chine, c'est-à-dire les boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à l'internet.