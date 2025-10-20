Les États-Unis enquêtent sur Waymo robotaxis, une unité d'Alphabet, au sujet de la sécurité des autobus scolaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La NHTSA sonde Waymo pour des infractions à la sécurité des bus scolaires

La flotte de Waymo comprend plus de 1 500 robotaxis dans les grandes villes américaines

L'entreprise affirme que des améliorations ont déjà été apportées à la sécurité des bus scolaires

(Ajoute plus de détails de la NHTSA, le contexte de l'enquête précédente dans les paragraphes 5, 10) par David Shepardson et Akash Sriram

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré lundi qu'elle avait ouvert une enquête préliminaire sur environ 2 000 véhicules à conduite autonome de Waymo après des rapports selon lesquels les robotsaxis de la société pourraient ne pas avoir respecté les règles de sécurité routière autour d'un bus scolaire à l'arrêt.

L'enquête sur l'unité d'Alphabet GOOGL.O est le dernier examen minutieux des systèmes de conduite autonome par les régulateurs qui examinent comment les technologies sans conducteur interagissent avec les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route.

La NHTSA a ouvert l'enquête après qu'un récent rapport médiatique a diffusé une vidéo d'un incident en Géorgie dans lequel un Waymo n'est pas resté immobile à l'approche d'un bus scolaire dont les feux rouges clignotaient et le bras d'arrêt était déployé.

Le rapport indique que le véhicule Waymo s'est d'abord arrêté puis a manœuvré autour du bus, dépassant le bras d'arrêt déployé alors que les élèves étaient en train de descendre.

Le système de conduite automatisée de Waymo a dépassé les 100 millions de miles de conduite en juillet et enregistre 2 millions de miles par semaine, a déclaré l'agence. "Sur la base de l'engagement de la NHTSA avec Waymo sur cet incident et de l'accumulation de miles opérationnels, la probabilité d'autres incidents similaires antérieurs est élevée", a déclaré l'agence.

Un porte-parole de Waymo a déclaré que la société avait "déjà développé et mis en œuvre des améliorations liées à l'arrêt pour les bus scolaires et qu'elle débarquerait des mises à jour logicielles supplémentaires dans notre prochaine version logicielle."

La société a ajouté que "conduire en toute sécurité autour des enfants a toujours été l'une des plus grandes priorités de Waymo." La société a déclaré que Waymo "s'est approché du bus scolaire d'un angle où les feux clignotants et le panneau d'arrêt n'étaient pas visibles et a conduit lentement autour de l'avant du bus avant de le dépasser, en gardant une distance de sécurité avec les enfants."

La NHTSA a déclaré que le véhicule impliqué était équipé du système de conduite automatisée de cinquième génération de Waymo et fonctionnait sans conducteur de sécurité humain au moment de l'incident.

Waymo a déclaré que sa flotte de robotaxis comptait plus de 1 500 véhicules circulant dans les grandes villes américaines, notamment Phoenix, Los Angeles, San Francisco et Austin.

En juillet, la NHTSA a mis fin à une enquête de 14 mois sur une série de collisions mineures "avec des objets clairement visibles qu'un conducteur compétent devrait éviter" et sur le "comportement inattendu" des véhicules autopilotés de Waymo, après 22 rapports sur la conduite de ses robotaxis qui auraient pu enfreindre les lois sur la sécurité routière. L'enquête a pris fin après deux rappels.