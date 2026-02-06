L'Italie ouvre des JO d'hiver dispersés sous la pression du climat

Les anneaux olympiques sont visibles sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, Italie, le 2 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

C'est le grand jour: l'Italie ouvre vendredi pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même de l'événement.

Organisés en Italie 70 ans après ceux de Cortina d'Ampezzo et 20 ans après ceux de Turin, les JO-2026 vont officiellement débuter à 20 heures locales (GMT+1) lors d'une cérémonie d'ouverture organisée simultanément au stade milanais de San Siro et dans les villages alpins de Cortina d'Ampezzo, Predazzo et Livigno, hôtes des compétitions de neige dans le nord de l'Italie.

Ces Jeux de Milan Cortina (6-22 février), dont les épreuves seront éclatées sur 22.000 km2 et sept sites dans tout le nord-est de la péninsule, représentent un défi logistique même s'ils se tiennent en terrain connu après quatre éditions plus exotiques de 2010 à 2022 (Vancouver, Sotchi, Pyeongchang et Pékin).

Contrairement aux Russes de Sotchi, hôtes des Jeux les plus chers de l'histoire (24,6 milliards d'euros) ou aux Sud-Coréens de Pyeongchang, les organisateurs italiens ont misé sur des stations habituées à organiser des étapes de Coupe du monde, afin de réduire la facture - annoncée tout de même à 5,2 milliards d'euros - et de minimiser l'empreinte carbone comme l'exhorte désormais le Comité internationale olympique (CIO).

Ces Jeux, les premiers de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry comme patronne de l'instance du sport mondial, se déroulent dans un contexte géopolitique pesant, toujours marqué notamment par la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient.

- "Harmonie" et manifestations -

La double championne olympique de natation a espéré dimanche que "l'esprit des Jeux" permettrait de laisser de côté "tout ce qui détourne l'attention" de la compétition, à commencer par les débats sur le déploiement en Italie de membres de la police américaine de l'immigration ICE.

La présidente du CIO Kirsty Coventry lors d'un discours à Milan, Italie, le 3 février 2026 ( AFP / Daniel MUÑOZ )

Mercredi soir, elle a vu dans la cohabitation "d'athlètes de tous horizons" au village olympique "un rappel de la façon dont nous pouvons nous comporter les uns avec les autres".

La cérémonie d'ouverture de Milan Cortina, conçue par Marco Balich et qui doit être suivie par plusieurs centaines de millions de téléspectateurs, sera placée sous le signe de "l'harmonie".

Les joutes sportives, qui ont débuté mercredi soir avec le curling puis le hockey sur glace féminin jeudi, laisseront place au traditionnel défilé des athlètes sur les quatre sites retenus.

Plusieurs manifestations sont prévues à Milan, notamment autour du stade San Siro, pour dénoncer l'impact environnemental des JO et la présence de l'ICE.

Mais dans cette enceinte mythique du football italien comptant 75.000 places, la cérémonie veut selon ses organisateurs délivrer un message de "paix" tout en exaltant la "fantaisie" et la culture italienne.

- Mariah Carey, Lang Lang -

Les vedettes attendues ont déjà fuité depuis plusieurs semaines, à commencer par la star américaine Mariah Carey, le chanteur d'opéra Andrea Bocelli, l'acteur et producteur Pierfrancesco Favino, le pianiste chinois Lang Lang et la chanteuse Laura Pausini.

Le secret a en revanche été maintenu sur l'identité des derniers porteurs de la flamme, qui enflammeront simultanément deux vasques inspirées des noeuds de Léonard de Vinci, sous l'Arc de la Paix à Milan et sur la place Dibona de Cortina.

Mais la Gazzetta dello Sport a assuré mercredi qu'il s'agirait d'Alberto Tomba à Milan et Deborah Compagnoni à Cortina, deux des plus beaux palmarès du ski alpin italien.

Comme à chaque cérémonie d'ouverture, le spectacle sera aussi en tribune officielle, avec de nombreux dirigeants attendus et une première rencontre entre Kirsty Coventry et l'administration américaine - représentée par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio - à deux ans des JO d'été 2028 de Los Angeles.

Le rendez-vous de Milan Cortina aura d'autres spectateurs très attentifs: les organisateurs des JO-2030 prévus dans les Alpes françaises, là aussi en mode dispersé.