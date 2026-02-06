 Aller au contenu principal
Malgré les mises à l'épreuve par l'administration Trump, Ørsted dans le vert en 2025
information fournie par AFP 06/02/2026 à 09:14

Eoliennes offshore au large du Danemark, construites par Ørsted. Photo prise le 04 septembre 2023 ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

Eoliennes offshore au large du Danemark, construites par Ørsted. Photo prise le 04 septembre 2023 ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

A la suite d'une vaste restructuration, le groupe danois d'énergie Ørsted, victime de l'hostilité de l'administration Trump envers l'éolien, a réalisé en 2025 "des progrès solides", d'après son rapport mensuel publié vendredi.

Sur l'ensemble de l'année, il a dégagé un bénéfice net de 3,16 milliards de couronnes (424 millions d'euros), contre 16 millions en 2024. Son chiffre d'affaires a grimpé de 3%, à 73,24 milliards de couronnes.

Mis en difficulté par l'obsession anti-éolienne du président américain Donald Trump, qui cherche à suspendre les deux projets - presque achevés - dans lesquels Ørsted est engagé aux Etats-Unis pour des raisons de "sécurité nationale", le groupe danois a engagé une vaste restructuration pour dégager du capital et se concentrer sur son coeur de métier, l'éolien en mer.

Son programme de cession, notamment une participation de 50% d'un parc éolien offshore au Royaume-Uni et de 55% dans des parcs éoliens en mer à Taïwan, sécurisant environ 46 milliards, bien au-delà de l'objectif annoncé de plus de 35 milliards.

Le quatrième trimestre a toutefois souffert de l'interruption des projets aux Etats-Unis entraînant des dépréciations à hauteur de 2,1 milliards de couronnes.

En outre, la forte hausse des droits de douane aux États‑Unis sur les importations d'acier et d'aluminium, matières premières absolument essentielles pour les parcs éoliens en mer, a également plombé la croissance du groupe au long de l'année.

Donald Trump
