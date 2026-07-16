Les États-Unis enquêtent sur Samsung pour violation présumée des brevets de Netlist relatifs aux puces mémoire

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Les autorités américaines de régulation du commerce ont ouvert une enquête sur les puces mémoire de Samsung Electronics et sur les produits vendus par Google, Nvidia, Broadcom et Super Micro Computer qui les utilisent, à la suite d’une plainte déposée par Netlist alléguant une contrefaçon de ses brevets.

La société californienne Netlist a accusé Samsung et ses filiales américaines d’enfreindre ses brevets relatifs à la mémoire vive dynamique (DRAM), un type de puce qui stocke temporairement des données pour les processeurs et constitue un composant essentiel des serveurs alimentant l’essor de l’intelligence artificielle, a déclaré mercredi la Commission américaine du commerce international (USITC).

Netlist a demandé à l’USITC de bloquer les importations des puces et produits litigieux et d’ordonner aux entreprises de cesser de les vendre aux États-Unis. Un juge de l’ITC tiendra une audience d’examen des preuves et rendra une décision préliminaire, sous réserve de réexamen par la commission.

L’USITC fixera une date butoir pour la clôture de l’enquête dans un délai de 45 jours. Toute décision qu’elle rendra prendra effet immédiatement et deviendra définitive au bout de 60 jours, à moins que le représentant américain au commerce ne la rejette pour des raisons de politique générale.

Cette enquête marque la dernière escalade en date d’un conflit de brevets qui oppose depuis des années les deux entreprises au sujet des mémoires haute performance.

En 2024, un jury du Texas avait condamné Samsung à verser 118 millions de dollars à Netlist au titre d’une technologie de traitement des données dans les produits de mémoire, à la suite d’un verdict de 303 millions de dollars rendu dans une affaire connexe en 2023.

Depuis, la demande en puces mémoire a explosé, les grandes entreprises technologiques américaines se livrant à une course effrénée pour construire les centres de données nécessaires au fonctionnement des services d’IA, ce qui a fait grimper les prix des puces fabriquées par des sociétés telles que Samsung

005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O .

Samsung, Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , Nvidia

NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Super Micro Computer SMCI.O n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.