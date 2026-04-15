Les États-Unis enquêtent sur des transactions pétrolières suspectes effectuées avant le tournant iranien de Trump, selon une source

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* Les législateurs s'inquiètent d'un éventuel délit d'initié

* La sénatrice Warren demande une enquête plus approfondie sur les fonctionnaires de l'administration

* Le CME Group déclare qu'il surveille les transactions et appelle à un examen approfondi

(Mise à jour des remarques préparées par le président de la CFTC; réponses du CME Group et de l'ICE, paragraphes 2-3, 8-9) par Anirban Sen, Chris Prentice et Anusha Shah

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis examine une série de transactions sur les contrats à terme sur le pétrole placées peu de temps avant les changements majeurs dans la politique de guerre en Iran du président Donald Trump, a déclaré mercredi une personne familière avec le sujet.

Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré dans des remarques préparées pour être livrées au Congrès jeudi que l'agence poursuivra les malfaiteurs, mais rien dans le témoignage n'a abordé une enquête spécifique et un porte-parole de l'agence a refusé de commenter.

"Je veux être très clair: à quiconque se livre à la fraude, à la manipulation ou au délit d'initié sur l'un de nos marchés: nous vous trouverons et vous devrez faire face à la pleine force de la loi", a déclaré Selig dans les remarques consultées par Reuters.

L'enquête de la CFTC se concentre sur les échanges de contrats à terme sur le pétrole sur les plateformes appartenant à CME Group CME.O et Intercontinental Exchange ICE.N , les enquêteurs examinant au moins deux cas d'échanges de pétrole effectués le 23 mars et le 7 avril, a déclaré la source.

Les transactions effectuées au bon moment ont pu générer des millions de dollars de bénéfices, ce qui a suscité l'inquiétude des législateurs et des experts juridiques, qui estiment que les décisions relatives à la guerre et à la diplomatie peuvent créer des possibilités d'abus sur des marchés de produits dérivés volatils et opaques.

Les investisseurs ont placé un pari d'environ 950 millions de dollars sur les prix du pétrole quelques heures avant que les États-Unis et l'Iran n'annoncent un cessez-le-feu la semaine dernière. Le 23 mars, le marché du pétrole a connu des transactions tout aussi opportunes.

Les données demandées aux bourses comprennent les identifications dites "Tag 50" des entités à l'origine des transactions.

"Au CME Group, nous surveillons vigoureusement nos marchés et travaillons en étroite collaboration avec la CFTC pour superviser les activités de transactions", a déclaré un porte-parole du CME dans un communiqué, ajoutant que tout examen du comportement du marché doit inclure tous les sites, y compris les marchés prévisionnels qui listent des produits connexes avec peu ou pas de visibilité.

L'ICE a refusé de commenter l'affaire.

La Maison Blanche a mis en garde le personnel contre l'utilisation abusive de l'effet de levier pour placer des paris sur les marchés à terme dans le contexte de la guerre en Iran.

Le directeur de l'application de la CFTC a déclaré le mois dernier que l'agence était au courant des spéculations concernant les délits d'initiés sur les marchés réglementés par la CFTC et qu'elle "surveillait" la situation.

Dans une déclaration, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren du Massachusetts, éminente surveillante et critique de la CFTC, a déclaré que l'enquête de l'agence n'était qu'un début et que les régulateurs devraient faire davantage pour enquêter sur d'éventuels délits d'initiés commis par des fonctionnaires de l'administration.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de Mme Warren.