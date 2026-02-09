 Aller au contenu principal
Les États-Unis donnent de nouvelles instructions aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, alors que les tensions avec l'Iran s'aggravent
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont émis lundi de nouvelles directives à l'intention des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz, une voie maritime essentielle pour l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient, alors que les tensions se maintiennent entre Washington et Téhéran au sujet du programme nucléaire iranien.

Par le passé, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, dont une partie se trouve dans ses eaux territoriales, et a parfois saisi des navires commerciaux et des pétroliers traversant la zone en invoquant la contrebande. L'administration maritime du ministère américain des Transports a conseillé aux navires commerciaux battant pavillon américain de s'éloigner le plus possible des eaux territoriales iraniennes et de refuser verbalement aux forces iraniennes l'autorisation de monter à bord si elles le leur demandent, selon le document d'orientation .

"Il est recommandé aux navires commerciaux battant pavillon américain qui traversent ces eaux de rester aussi loin que possible des eaux territoriales iraniennes sans compromettre la sécurité de la navigation", selon les directives publiées sur le site web.

Les équipages ne doivent pas résister de force aux forces iraniennes si elles montent à bord.

"Si des forces iraniennes montent à bord d'un navire commercial battant pavillon américain, l'équipage ne doit pas résister de force à l'équipe d'arraisonnement." Le plus haut diplomate iranien a déclaré vendredi que les négociations nucléaires avec les États-Unis, sous la médiation d'Oman, avaient bien commencé et qu'elles allaient se poursuivre, dans des propos qui pourraient contribuer à apaiser les craintes que l'absence d'accord ne rapproche le Moyen-Orient d'une guerre.

Alors que les deux parties se sont déclarées prêtes à relancer la diplomatie sur le conflit nucléaire qui oppose depuis longtemps Téhéran à l'Occident, Washington a indiqué qu'il souhaitait également que les négociations portent sur les missiles balistiques iraniens, le soutien aux groupes armés dans la région et les droits de l'homme.

Le président Donald Trump a augmenté la pression sur l'Iran vendredi en adoptant un décret imposant des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance de tout pays qui achète "directement ou indirectement" des biens à l'Iran, mettant ainsi à exécution une menace qu'il avait formulée le mois dernier.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

Pétrole Brent
69,16 USD Ice Europ +1,56%
Pétrole WTI
64,57 USD Ice Europ +1,67%
