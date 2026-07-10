Les États-Unis déposent une proposition d'accord avec le propriétaire de l'oléoduc Keystone concernant la rupture survenue au Kansas en 2022

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Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi avoir déposé une proposition d'accord à l'amiable avec le propriétaire et l'exploitant de l'oléoduc Keystone afin de régler les infractions à la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) liées à une rupture survenue en 2022 au Kansas.

Keystone achemine du pétrole brut canadien depuis l’Alberta vers le Midwest américain, puis vers la côte du golfe du Mexique, et constitue un élément clé du réseau d’exportation pétrolière du Canada.

En décembre 2022, l’oléoduc a déversé environ 14 000 barils de pétrole dans un ruisseau du comté de Washington, au Kansas, provoquant la plus importante marée noire aux États-Unis depuis neuf ans. L’enquête qui a suivi a conclu que la rupture de l’oléoduc était due à une fissure dans une soudure, qui s’était agrandie sous l’effet de la « fatigue » liée à la pression et à la température.

Dans le cadre de cet accord, South Bow SOBO.TO , la société canadienne propriétaire et exploitante de l’oléoduc, a accepté de payer une amende civile de plus de 26 millions de dollars et de mener à bien des travaux visant à prévenir de futurs déversements similaires, dont le coût est estimé par l’entreprise à 40 millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.

South Bow a également accepté de verser plus de 3 millions de dollars à l’État du Kansas pour financer des projets de restauration des ressources naturelles visant à remédier aux violations des lois de cet État, a précisé le ministère.