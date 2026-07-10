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Les États-Unis déposent une proposition d'accord à l'amiable avec le propriétaire de l'oléoduc Keystone afin de régler les infractions à la loi sur la qualité de l'eau
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi qu’un projet d’accord à l’amiable avec le propriétaire et l’exploitant de l’oléoduc Keystone avait été déposé afin de régler les infractions à la loi sur la qualité de l’eau (Clean Water Act) liées à une rupture de l’oléoduc survenue en 2022 au Kansas.

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