Les États-Unis déploient des drones suicides et des missiles Tomahawk pour frapper l'Iran

Samedi, les États-Unis ont déployé toute une panoplie d'armes contre des cibles iraniennes, notamment des missiles de croisière Tomahawk, des chasseurs furtifs et, pour la première fois au combat, des drones d'attaque unilatéraux à bas prix conçus d'après des modèles iraniens.

Le commandement central des États-Unis a publié des photographies montrant des missiles Tomahawk , des avions de chasse F-18 et F-35 ainsi que des détails sur les frappes contre l'Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury .

DRONES

L'armée américaine a déclaré avoir utilisé des drones suicides qui semblent identiques, d'après les photos publiées par le Pentagone, au nouveau système LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) fabriqué par Spektreworks, une société basée à Phoenix, en Arizona. L'entreprise n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour la première fois, le CENTCOM a utilisé des drones d'attaque à sens unique inspirés des drones iraniens Shahed, a indiqué le Pentagone.

Les drones kamikazes sont peu coûteux et sont destinés à être produits par plusieurs fabricants, selon le Pentagone.

Le prix du LUCAS est d'environ 35 000 dollars l'unité. Les drones sont devenus un élément de plus en plus important de la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant poussé les États-Unis et d'autres pays à adopter une nouvelle stratégie connue sous le nom de "affordable mass ", c'est-à-dire à disposer d'un grand nombre d'armes relativement bon marché.

TOMAHAWKS Le missile d'attaque terrestre Tomahawk est un missile de croisière à longue portée généralement lancé depuis la mer pour attaquer des cibles dans le cadre de missions de frappe en profondeur. Le missile de croisière Tomahawk à guidage de précision peut frapper des cibles à une distance de 1 000 miles (1 600 km), même dans un espace aérien fortement défendu. Le missile mesure 20 pieds (6,1 mètres) de long avec une envergure de 8,5 pieds et pèse environ 3 330 livres (1 510 kg).

L'unité Raytheon de RTX RTX.N fabrique le missile Tomahawk - qui n'est pas doté de l'arme nucléaire - qui peut être lancé depuis la terre ou la mer. Selon les données budgétaires du Pentagone, les États-Unis prévoient d'acheter 57 missiles de ce type en 2026. Ils coûtent en moyenne 1,3 million de dollars chacun. Des millions de dollars sont également consacrés à la modification et à la mise à niveau des armes, y compris des systèmes de guidage.

Un accord récent entre Raytheon et le Pentagone vise à augmenter la production de missiles de croisière Tomahawk à 1 000 unités par an.

Les forces armées américaines et alliées ont testé en vol le Tomahawk doté du GPS et l'ont utilisé dans un environnement opérationnel, notamment lorsque les marines américaine et britannique ont lancé des missiles Tomahawk sur les sites des rebelles houthis au Yémen.

JETS DE COMBAT Le commandement central des États-Unis a publié des photographies et des vidéos montrant des avions de combat F/A-18 et F-35 utilisés lors des frappes contre l'Iran.

Le F-35 est un chasseur furtif de cinquième génération capable d'échapper à la détection radar et de transporter des munitions guidées avec précision.

Les États-Unis ont déployé des F-35 à grande échelle au Moyen-Orient. Le F-18, fabriqué par Boeing BA.N , est un chasseur multirôle qui peut effectuer des missions air-air et air-sol, en transportant une variété de bombes et de missiles.

Les F-35 peuvent transporter un large éventail de missiles, tels que ceux qui recherchent et détruisent les installations radar pour aveugler l'ennemi. Ces avions sont également utilisés par l'armée de l'air israélienne.