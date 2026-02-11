Les États-Unis délivrent une licence facilitant la prospection et la production de pétrole et de gaz au Venezuela

La licence n'autorise pas la formation de nouvelles coentreprises pétrolières et gazières

Les transactions visant à maintenir les opérations, y compris les réparations d'équipement, ont été autorisées

La licence autorise les biens américains, la technologie pour l'exploration pétrolière et gazière vénézuélienne

Le département du Trésor américain a délivré mardi une licence générale pour faciliter l'exploration et la production de pétrole et de gaz au Venezuela, une mesure attendue depuis longtemps qui pourrait contribuer à augmenter la production dans le pays. Washington a assoupli les sanctions imposées à l'industrie énergétique vénézuélienne depuis que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro au début du mois de janvier. Il a précédemment accordé plusieurs licences générales pour faciliter les exportations, le stockage, les importations et les ventes de pétrole en provenance du Venezuela. Les foreurs pétroliers ont besoin de l'autorisation des États-Unis pour utiliser des équipements spécialisés au Venezuela et pour importer les appareils de forage nécessaires à l'augmentation de la production pétrolière du pays , qui s'élève actuellement à près d'un million de barils par jour. L'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré mardi que la production de brut du Venezuela pourrait connaître une augmentation allant jusqu'à 20 % dans les mois à venir.

La nouvelle licence générale autorise la fourniture de biens, de technologie, de logiciels ou de services américains pour l'exploration, le développement ou la production de pétrole et de gaz au Venezuela, indique-t-elle.

Le permis stipule que tout contrat relatif aux transactions autorisées devant être signé avec le gouvernement vénézuélien ou l'entreprise publique d'énergie PDVSA doit respecter les lois américaines et que les litiges doivent être résolus aux États-Unis. Les paiements à toute entité sanctionnée doivent être effectués dans un fonds supervisé par les États-Unis, ajoute le texte.

La licence n'autorise pas "la formation de nouvelles coentreprises ou d'autres entités au Venezuela pour explorer ou produire du pétrole ou du gaz".

Les transactions visant à maintenir les opérations pétrolières ou gazières, y compris les réparations d'équipement pour l'exploration ou la production, ont été autorisées. Le gouvernement de la présidente intérimaire Delcy Rodriguez, qui a pris ses fonctions en janvier, a accepté un accord phare d'approvisionnement en pétrole de 2 milliards de dollars avec les États-Unis, ce qui a permis aux exportations de rebondir après avoir atteint des niveaux minimums en décembre dans le cadre d'un blocus américain.

Depuis, Washington a élaboré un ambitieux plan de reconstruction de l'industrie pétrolière du pays, d'un montant de 100 milliards de dollars, qui devrait permettre l'expansion des producteurs étrangers et l'entrée de nouveaux participants, notamment des prestataires de services pétroliers.

Fin janvier, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays, accordant aux entreprises étrangères l'autonomie de produire, d'exporter et d'encaisser le produit des ventes.

Dans les années 2000, le Venezuela a exproprié les actifs de certaines compagnies pétrolières internationales qui refusaient de donner à la compagnie pétrolière publique PDVSA un contrôle opérationnel accru, comme l'exigeait le défunt président vénézuélien Hugo Chavez. Plusieurs sociétés, dont Exxon Mobil

XOM.N et ConocoPhillips COP.N , ont demandé réparation devant les tribunaux.

De nombreux partenaires et clients de PDVSA, dont Chevron, Repsol REP.MC et ENI ENI.MI , ainsi que le raffineur Reliance Industries RELI.NS , ont demandé des licences individuelles pour augmenter leur production ou leurs exportations.

Le principal partenaire pétrolier du Venezuela, la société américaine Chevron CVX.N , a déclaré que sa priorité "reste centrée sur la sécurité de son personnel et l'intégrité de ses actifs dans le strict respect de toutes les lois et réglementations applicables à ses activités, ainsi que des cadres de sanctions prévus par le gouvernement américain".

Le grand nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des plans visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements dans le pays, selon certaines sources.