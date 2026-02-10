Les États-Unis délivrent une licence autorisant la prospection et la production de pétrole et de gaz au Venezuela, selon le ministère des finances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, les détails de la licence à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Le département du Trésor américain a délivré mardi une licence générale autorisant la fourniture de biens, de technologies, de logiciels ou de services américains pour l'exploration, le développement ou la production de pétrole et de gaz au Venezuela, un permis attendu depuis longtemps qui pourrait contribuer à augmenter la production dans le pays.

Washington a assoupli les sanctions sur l'industrie énergétique du Venezuela, imposées pour la première fois en 2019, depuis que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro au début du mois de janvier. Cela a conduit au gouvernement du président intérimaire Delcy Rodriguez, qui a accepté peu de temps après un accord phare de fourniture de pétrole de 2 milliards de dollars avec Washington. Les foreurs pétroliers ont besoin de l'autorisation des États-Unis pour utiliser des équipements spécialisés au Venezuela et pour importer les appareils de forage nécessaires à l'augmentation de la production pétrolière du pays , qui s'élève actuellement à près d'un million de barils par jour (bpd).

La licence stipule que tout contrat relatif aux transactions autorisées *devant être signé* avec le gouvernement vénézuélien ou la compagnie nationale d'énergie PDVSA doit respecter les lois américaines et que les litiges doivent être résolus aux États-Unis. Les paiements à toute entité sanctionnée doivent être effectués dans un fonds supervisé par les États-Unis.

La licence stipule également qu'elle n'autorise pas "la formation de nouvelles coentreprises ou d'autres entités au Venezuela pour explorer ou produire du pétrole ou du gaz."

Les transactions visant à maintenir les opérations pétrolières ou gazières, y compris les réparations d'équipement pour l'exploration ou la production, ont été autorisées.

Les autorités américaines ont élaboré un ambitieux plan de reconstruction de l'industrie pétrolière du pays, d'un montant de 100 milliards de dollars, qui devrait permettre l'expansion des producteurs étrangers et l'entrée de nouveaux participants, notamment des prestataires de services pétroliers.

Washington a déjà accordé plusieurs licences générales pour faciliter les exportations, le stockage, les importations et les ventes de pétrole en provenance du Venezuela.

De nombreux partenaires et clients de PDVSA, dont les producteurs Chevron CVX.N , Repsol REP.MC et ENI ENI.MI , ainsi que le raffineur Reliance Industries RELI.NS , ont également demandé des licences individuelles pour augmenter leur production ou leurs exportations.

Le grand nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des plans visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements dans le pays, selon certaines sources.