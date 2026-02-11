La société chinoise Wuxi Lead fait des débuts discrets à Hong Kong après une offre de 627 millions de dollars

(Mise à jour des performances d'ouverture des actions et détails de la société et de la vente d'actions tout au long de la période) par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

Wuxi Lead Intelligent Equipment 0470.HK a fait des débuts stables à Hong Kong mercredi après que le fabricant chinois d'équipements d'automatisation industrielle ait levé 4,9 milliards de dollars HK (627 millions de dollars) lors d'une vente d'actions .

Ses actions ont ouvert à 46,26 HK$ chacune, soit environ 1% de plus que son prix d'offre de 45,80 HK$, et ont grimpé jusqu'à 46,38 HK$ avant de limiter les gains pour s'échanger autour du prix d'émission.

Wuxi Lead, société cotée à Shenzhen, a proposé 107,7 millions d'actions H à un prix d'offre maximal de 45,80 dollars HK l'unité.

Fondée en 2002, Wuxi Lead construit des machines et des systèmes de lignes de production utilisés pour fabriquer des cellules et des packs de batteries pour les véhicules électriques et le stockage de l'énergie, ainsi que des équipements pour la fabrication de cellules et de modules solaires.

Le produit de la cotation financera l'expansion mondiale de son réseau de R&D, de vente et de service, et servira également à élargir son portefeuille, à renforcer son infrastructure numérique et à financer son fonds de roulement, selon le prospectus de l'entreprise.

La tranche de détail de l'offre a été sursouscrite près de 80 fois et la tranche internationale 10,5 fois, selon l'annonce des résultats de l'allocation faite par la société mardi.

Les investisseurs principaux comprennent Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management Limited et Aspex Master Fund, selon le prospectus.

L'offre de Wuxi Lead vient s'ajouter à un pipeline d'opérations liées à la Chine qui cherchent à exploiter les marchés de capitaux de Hong Kong, qui ont repris de la vigueur .

Hong Kong a enregistré son meilleur début d'année depuis 2021, les introductions en bourse et les secondes cotations ayant permis de lever environ 5,5 milliards de dollars en janvier, soit le montant le plus élevé depuis les 7,6 milliards de dollars levés en janvier 2021, selon les données du LSEG.

Citic Securities et JP Morgan JPM.N sont les co-sponsors de l'offre de Wuxi Lead.