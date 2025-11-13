 Aller au contenu principal
Les États-Unis continuent d'immobiliser les MD-11 après l'accident survenu dans le Kentucky, selon la FAA
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités fédérales américaines continuent d'interdire les vols de MD-11, selon un avis du Federal Register publié en ligne jeudi, à la suite de l'accident mortel d'un avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N dans le Kentucky la semaine dernière.

"Cette AD (airworthiness directive) interdit la poursuite des vols jusqu'à ce que l'avion soit inspecté et que toutes les actions correctives applicables soient effectuées en utilisant une méthode approuvée par la FAA", indique l'avis, ajoutant qu'il remplace une précédente directive d'urgence qui clouait les avions au sol.

Valeurs associées

BOEING CO
195,695 USD NYSE +0,10%
FEDEX
270,815 USD NYSE +0,78%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,428 USD NYSE +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

