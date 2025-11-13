Les États-Unis continuent d'immobiliser les MD-11 après l'accident survenu dans le Kentucky, selon la FAA

Les autorités fédérales américaines continuent d'interdire les vols de MD-11, selon un avis du Federal Register publié en ligne jeudi, à la suite de l'accident mortel d'un avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N dans le Kentucky la semaine dernière.

"Cette AD (airworthiness directive) interdit la poursuite des vols jusqu'à ce que l'avion soit inspecté et que toutes les actions correctives applicables soient effectuées en utilisant une méthode approuvée par la FAA", indique l'avis, ajoutant qu'il remplace une précédente directive d'urgence qui clouait les avions au sol.