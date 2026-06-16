Les États-Unis clôturent l'enquête sur la panne majeure subie par Delta Air Lines en 2024, provoquée par une interruption de service chez CrowdStrike

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L'administration Trump a annoncé lundi avoir clos une enquête, sans demander de sanctions, concernant une panne majeure survenue en juillet 2024 chez Delta Air Lines

DAL.N , provoquée par une panne mondiale de CrowdStrike

CRWD.O qui a perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients.

L'administration Biden avait ouvert une enquête sur cet incident après que d'autres grandes compagnies aériennes avaient pu reprendre leurs activités normales beaucoup plus rapidement.

Un porte-parole du département américain des Transports a déclaré que l'examen avait montré que “les passagers de Delta avaient bénéficié de remboursements rapides, d'une assistance adéquate pour leurs bagages et d'une aide appropriée pour les passagers en situation de handicap”.