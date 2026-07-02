Les États-Unis clôturent l'enquête de 2022 portant sur 695 000 véhicules Tesla en raison de freinages inattendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi avoir clos son évaluation préliminaire de 2022 portant sur 695 000 véhicules Tesla TSLA.O en raison de décélérations inattendues, invoquant un faible risque avéré pour les conducteurs et une baisse significative du nombre d'incidents. Voici quelques détails:

* L’enquête portait sur des véhicules Model 3 et Model Y .

* La NHTSA a indiqué que Tesla avait publié des mises à jour logicielles début 2022 pour remédier au problème de décélération inattendue.

* Selon l’autorité de régulation de la sécurité automobile, le nombre de signalements d’incidents est tombé à 45 en 2024, à 19 en 2025, puis à trois depuis le début de l’année 2026. On comptait 300 signalements de ce type lors de l’ouverture de l’enquête.

* L’autorité de régulation a précisé que les situations signalées n’avaient pas modifié le positionnement latéral des véhicules sur leur voie et n’avaient pas entraîné de réduction significative de la distance entre le véhicule concerné et celui qui le suivait, susceptible de provoquer une collision.

* La semaine dernière, la NHTSA avait clôturé séparément une enquête élargie portant sur environ 376 241 véhicules Model 3 et Model Y concernant une perte de contrôle de la direction.