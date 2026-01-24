 Aller au contenu principal
Les États-Unis cherchent à obtenir des réparations rapides pour augmenter la production de pétrole du Venezuela, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails à partir du paragraphe 3)

Les États-Unis sont en pourparlers avec Chevron CVX.N , d'autres producteurs de brut et les principaux fournisseurs de services pétroliers au sujet d'un plan visant à augmenter rapidement la production de brut du Venezuela, a rapporté Bloomberg News samedi, citant de hauts responsables de l'administration.

Les responsables ont discuté du déploiement de SLB SLB.N , Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O pour réparer et remplacer les équipements obsolètes, et rafraîchir les anciens sites de forage, selon le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. La Maison Blanche, Chevron, SLB, Baker Hughes et Halliburton n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Avec des investissements limités, le Venezuela pourrait augmenter sa production de plusieurs centaines de milliers de barils à court terme, selon le rapport, ajoutant que l'équipement et les techniques modernes des États-Unis pourraient revitaliser les puits existants et mettre en ligne une nouvelle production en quelques mois.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les compagnies pétrolières américaines commenceraient bientôt à forer du pétrole au Venezuela. Donald Trump a clairement exprimé son désir de stimuler la production de pétrole au Venezuela après la capture du dirigeant du pays, Nicolas Maduro.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
55,9000 USD NASDAQ +3,67%
CHEVRON
167,402 USD NYSE +0,43%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,200 USD NYSE +0,71%
Pétrole Brent
65,71 USD Ice Europ -0,87%
Pétrole WTI
60,85 USD Ice Europ -0,72%
SLB
49,510 USD NYSE +0,77%
