Les États-Unis autorisent la vente à l'Inde d'un système antichar Javelin et de projectiles Excalibur pour un montant de 93 millions de dollars

Le département d'État américain a approuvé la vente à l'Inde du système de missiles antichars Javelin et de munitions d'artillerie guidées Excalibur d'une valeur de 93 millions de dollars, a déclaré mercredi l'Agence américaine de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA).

L'achat de matériel de défense américain est le premier de l'Inde dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger de Washington depuis que les liens se sont détériorés en août après que le président Donald Trump a doublé les droits de douane sur les produits indiens à 50 % pour punir New Delhi d'avoir acheté du pétrole russe.

Elle fait suite à une nouvelle commande, ce mois-ci, de moteurs d'avions de chasse fabriqués par General Electric pour équiper davantage d'avions de combat Tejas produits en Inde.

"Cette proposition de vente soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en contribuant à renforcer les relations stratégiques entre les États-Unis et l'Inde et à améliorer la sécurité d'un partenaire de défense majeur qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique, la paix et le progrès économique dans les régions de l'Indo-Pacifique et de l'Asie du Sud", a déclaré la DSCA dans un communiqué.

Le gouvernement indien a demandé à acheter jusqu'à 216 projectiles tactiques Excalibur et 100 unités du système Javelin, a indiqué la DSCA. L'Inde utilise déjà les munitions d'artillerie Excalibur dans ses obusiers M-777.

Les principaux contractants pour les ventes seront RTX Corp

RTX.N pour les projectiles Excalibur et sa coentreprise avec Lockheed Martin LMT.N pour les systèmes Javelin, a déclaré le DSCA.