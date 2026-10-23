Les États-Unis autorisent la mise à disposition d'urgence de jusqu'à 400 000 barils de pétrole provenant de leur réserve stratégique

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(Ajout d'un communiqué de l'entreprise au paragraphe 5)

Le ministère américain de l'Énergie a déclaré vendredi avoir autorisé un prélèvement d'urgence pouvant aller jusqu'à 400 000 barils de pétrole brut sur la Réserve stratégique de pétrole (SPR) afin de pallier une rupture d'approvisionnement affectant la raffinerie de Lake Charles de Phillips 66, en Louisiane.

La Réserve stratégique de pétrole (SPR) se trouve déjà à son niveau le plus bas depuis 1982, après que le président Donald Trump y a puisé lorsque la guerre des États-Unis contre l’Iran a perturbé les chaînes d’approvisionnement, et après que son prédécesseur, le président Joe Biden, y ait eu recours à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie .

La raffinerie de Lake Charles a une capacité de raffinage d’environ 264 000 barils par jour.

Cet échange « contribuera à pallier les perturbations temporaires affectant les livraisons de pétrole brut à la raffinerie et à soutenir la production continue de carburants destinés à la Louisiane et aux marchés environnants », a déclaré le ministère.

La raffinerie recevra du pétrole brut provenant de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis, a confirmé vendredi un porte-parole de Phillips 66, qui a toutefois refusé de commenter les opérations de la raffinerie ou son activité commerciale. « Nous ne prévoyons pas d’impact sur les opérations de Lake Charles », a-t-il déclaré.