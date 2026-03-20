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Les États-Unis attribuent des contrats portant sur 45,2 millions de barils de pétrole provenant de la réserve stratégique
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département américain de l'énergie a déclaré qu'il avait attribué des contrats pour prêter 45,2 millions de barils de pétrole de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) au vendredi.

Les entreprises qui ont obtenu les contrats SPR sont BP Products North America, Gunvor USA, Marathon Petroleum et Shell Trading Co, a indiqué le département de l'énergie dans un communiqué.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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