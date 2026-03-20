Les États-Unis attribuent des contrats portant sur 45,2 millions de barils de pétrole provenant de la réserve stratégique

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Le département américain de l'énergie a déclaré qu'il avait attribué des contrats pour prêter 45,2 millions de barils de pétrole de la Réserve stratégique de pétrole (SPR) au vendredi.

Les entreprises qui ont obtenu les contrats SPR sont BP Products North America, Gunvor USA, Marathon Petroleum et Shell Trading Co, a indiqué le département de l'énergie dans un communiqué.