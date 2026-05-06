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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 6 mai
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 07:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Coinbase COIN.O a annoncé qu'elle allait licencier environ 14% de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'une réduction des coûts face à la volatilité du marché des cryptomonnaies et d'un repositionnement de son activité à l'ère de l'IA.

- James Murdoch serait en pourparlers pour racheter une grande partie de Vox Media.

- Des responsables de la Food and Drug Administration américaine ont bloqué la publication de plusieurs études confirmant la sécurité de vaccins largement utilisés contre la COVID-19 et le zona.

- Le président Donald Trump a annoncé qu'il suspendait temporairement les efforts visant à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, invoquant des “progrès importants” vers un accord avec l'Iran.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

Valeurs associées

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