Les États-Unis attribuent à Raytheon un contrat de 22,9 milliards de dollars sur sept ans pour augmenter la production de missiles Tomahawk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du premier paragraphe; ajout d'un commentaire de la Marine américaine au paragraphe 3, d'une déclaration de Raytheon au paragraphe 4, et de paragraphes de contexte aux paragraphes 5 à 8)

L'armée américaine, qui s'efforce de reconstituer ses stocks d'armes de haute technologie désormais épuisés, a annoncé lundi avoir attribué à Raytheon, une filiale de RTX RTX.N , un contrat de 22,9 milliards de dollars visant à augmenter considérablement la production de missiles Tomahawk.

Les États-Unis ont fourni d’importantes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant des munitions dans le conflit avec l’Iran, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux stocks d’armes de défense aérienne et d’armes à guidage de précision.

« Nous avons demandé à l’industrie d’augmenter rapidement la production de munitions, et RTX répond à cette attente », a déclaré le secrétaire par intérim à la Marine, Hung Cao, dans un message publié sur X. « Ce contrat historique portant sur les Tomahawk garantit que nos combattants continueront de disposer de la puissance de feu létale dont ils ont besoin. »

Dans un communiqué séparé, Raytheon a précisé que le contrat s’étendrait sur sept ans et permettrait de porter la production annuelle de Tomahawk à plus de 1 000 missiles. L’entreprise n’en fabrique actuellement que 60 par an.

Le Tomahawk lancé depuis la mer, pilier de la flotte de surface de la Marine, offre une capacité de frappe de précision à longue portée contre des cibles terrestres depuis des navires et des sous-marins.

Cette annonce officielle concrétise un accord-cadre signé en février entre l’armée américaine et Raytheon.

L’administration du président Donald Trump négocie actuellement des contrats pluriannuels avec les plus grands sous-traitants américains du secteur de la défense, ce qui donne à ces entreprises la confiance nécessaire pour investir des milliards de dollars dans de nouvelles installations et de nouveaux équipements.

Au début du mois, l’armée a signé des contrats visant à accélérer la production de pièces pour les missiles intercepteurs Patriot et THAAD.