Les États-Unis approuvent la vente au Japon d'un contrat de soutien au transport d'avions pour un montant de 159 millions de dollars

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Le Département d'État américain a annoncé mardi avoir approuvé la vente potentielle de services d'accompagnement de transfert d'avions et d'équipements connexes au Japon, pour un coût estimé à 159 millions de dollars.

Le principal contractant pour cette vente est Boeing BA.N , a précisé le département dans un communiqué.