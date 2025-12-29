Les États-Unis allouent au moins 147 millions de dollars par État à la santé rurale en 2026

(Ajoute des détails dans les paragraphes 5 à 7 et des éléments de contexte dans les paragraphes 8 à 10) par Andrea Shalal et Sriparna Roy

L'administration Trump accordera à chaque État américain entre 147 et 281 millions de dollars en 2026 dans le cadre d'un nouveau programme de transformation de la santé rurale visant à améliorer l'accès aux soins et la qualité des services, a déclaré lundi un haut conseiller de la Maison-Blanche.

L'initiative, autorisée par la loi "One Big Beautiful Bill", fournira 50 milliards de dollars sur cinq années fiscales. Elle mettra à disposition 10 milliards de dollars chaque année, de l'exercice 2026 à l'exercice 2030, pour l'ensemble des 50 États.

L'administrateur des Centers for Medicare & Medicaid Services, Mehmet Oz, a déclaré que le fonds était destiné à améliorer les résultats sanitaires en milieu rural, qui se sont dégradés au fil des décennies, tout en évitant de nouvelles constructions coûteuses.

"Il s'agit d'un effort massif pour changer la triste réalité qui s'est emparée des soins de santé en milieu rural aux États-Unis, à savoir que votre code postal a commencé à prédire votre espérance de vie", a déclaré M. Oz à la presse. Il a ajouté que l'argent servirait également à financer d'autres projets pilotes dans tout le pays.

Les fonctionnaires ont indiqué qu'ils répartiraient la moitié des fonds de manière égale entre les États, les 25 milliards de dollars restants étant distribués en fonction de facteurs liés aux systèmes de santé ruraux, aux mesures politiques prises par les États et aux initiatives proposées par les États dans leurs demandes.

Les représentants de l'administration ont également indiqué qu'ils récupéreraient les fonds si les États ne remplissaient pas certains critères ou ne mettaient pas en œuvre les actions promises.

"Le but de cet investissement de 50 milliards de dollars dans les soins de santé en milieu rural n'est pas de payer des factures", a déclaré M. Oz. "L'objectif de cet investissement de 50 milliards de dollars est de nous permettre de redimensionner le système et de nous attaquer aux obstacles fondamentaux à l'amélioration des soins de santé en milieu rural."

Ce lancement intervient alors que la cote de popularité du président Donald Trump est faible et que les préoccupations liées à l'inflation et au coût de la vie dominent l'esprit des électeurs à l'approche des élections législatives de l'année prochaine.

M. Trump a obtenu de bons résultats auprès des électeurs ruraux, qui représentaient environ 36 % de ses électeurs lors de l'élection présidentielle de 2024, contre 16 % pour sa rivale démocrate Kamala Harris, selon le Pew Research Center.

Les républicains modérés, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la courte majorité du parti au Congrès, sont soumis à une pression supplémentaire, car la Chambre des représentants n'a pas prolongé les subventions aux primes de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables), ce qui signifie que de nombreuses personnes inscrites sur le marché devraient voir leurs primes augmenter à partir du 1er janvier.