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L'Europe ouvre en baisse avec les tensions dans l'obligataire
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 09:51

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli ‌mercredi alors que les rendements obligataires restent à des niveaux éléves dans la crainte d'une envolée de l'inflation, ce qui pousserait ​les banques centrales a relever leurs taux directeurs.

À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 7.974,61 points vers 07h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,31% et à Francfort, le Dax abandonne 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 cède 0,08% et le ​FTSEurofirst 300 0,09%. Le Stoxx 600 reflue de 0,18%, pénalisé en premier par le secteur de la consommation, tandis que les ressources de base offrent un peu ​de soutien.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un léger ⁠rebond, de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,40% pour ‌le Nasdaq au lendemain d'une séance en baisse.

En attendant les données définitives de l'inflation en zone euro, prévues à 09h00 GMT, qui devraient confirmer une accélération de la dynamique des prix en avril ​sur un an à 3,0%, contre un ‌objectif à moyen terme de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs restent ⁠inquiets.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint dans la nuit son plus haut niveau depuis 16 mois, à 4,687%, tandis que celui des bons à 30 ans a grimpé à 5,198%, des niveaux inédits ⁠depuis 2007. En Europe, le ‌rendement du Bund allemand à dix ans se stabilise mercredi autour de 3,17% après avoir touché ⁠la veille un sommet depuis 2011, à 3,19%.

Ces rendements élevés, conjugués à la fermeté du dollar prennent le pas sur ‌l'optimisme suscité par un éventuel accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump ayant déclaré que ⁠la guerre pourrait se terminer "très rapidement", tandis que des tankers chinois et un sud-coréen ⁠ont pu traverser mercredi le ‌détroit d'Ormuz avec leur chargement de brut, faisant reculer légèrement les cours du pétrole.

Le marché surveille par ailleurs de nouvelles publications ​financières d'entreprises, en particulier celles de Nvidia, qui pourraient donner ‌le ton sur les perspectives de l'IA, moteur du récent rallye des actions.

En Bourse, à Paris, Euronext bondit de 6,27% à la faveur d'un bénéfice ​supérieur aux attentes au titre du premier trimestre.

Vallourec gagne un peu plus de 1% après l'annonce de deux nouvelles commandes de la part d'ExxonMobil Guyana Limited.

Dans le reste de l'Europe, la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer (M&S) avance de ⁠4,7% après avoir dit anticiper un retour à la croissance de son bénéfice pour l'exercice en cours. Le secteur de la distribution

Embracer grimpe de 7%, le groupe suédois de jeux vidéo ayant publié un bénéfice d'exploitation trimestriel meilleur que prévu et dit vouloir se scinder en deux sociétés cotées en Bourse.

La banque suisse EFG International, qui a fait état de nouveaux actifs nets de 3,7 milliards de francs suisses (4,04 milliards d'euros) au cours des quatre premiers mois de 2026, recule de 1,38%.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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