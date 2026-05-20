La Bourse de Paris à l'équilibre, entre hausse des taux et Nvidia

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre mercredi, prudente au lendemain d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt des dettes d'Etat, et avant les très attendus résultats du mastodonte de la tech Nvidia.

Vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 était stable (-0,03%) à 7.979,24 points, en recul de 2,52 points. La veille, l'indice vedette parisien était aussi resté à l'équilibre (-0,07%).

"Les taux d'intérêt atteignent des sommets inégalés depuis plusieurs années partout dans le monde", résument les analystes de la Deutsche Bank.

Le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du brut mondial, reste toujours largement bloqué en l'absence d'accord entre Téhéran et Washington, ce qui continue de maintenir la pression sur les prix du pétrole.

Or, cette flambée commence à infuser dans les principales économies mondiales, où des indicateurs publiés ces dernières semaines montrent une hausse de l'inflation, de l'Asie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe.

Résultat, les coûts d'emprunt des Etats ont connu une nouvelle hausse mardi, après avoir déjà flambé vendredi dernier. Le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans a atteint 3,83% mardi soir, contre seulement 3,66% jeudi dernier.

Mercredi matin, il se stabilisait à 3,81%.

Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 3,18%, contre 3,19% atteint mardi soir et 3,14% lundi soir.

Autre point d'attention majeur des marchés: les résultats du mastodonte de la tech Nvidia, première capitalisation mondiale, qui doit publier ses résultats du premier trimestre après Bourse.

Cette publication intervient après que les valeurs liées à la tech et aux semi-conducteurs ont grimpé ces dernières semaines, portés par les espoirs des investisseurs dans l'intelligence artificielle et bravant les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, "le marché s'attend à un nouveau rapport exceptionnel, mais la question est de savoir si Nvidia pourra continuer à dépasser les attentes et si ses prévisions suffiront à impressionner", relève Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

- Euronext bondit -

Le titre du gestionnaire boursier paneuropéen Euronext bondissait de 5,70% à 148,30 euros, au lendemain de la publication de résultats au-dessus des attentes des consensus d'analystes au premier trimestre.

Le groupe a notamment fait état d'un bénéfice net à 192,3 millions d'euros, en hausse de 16,7%, contre 178,6 millions attendus par les analystes cités par Bloomberg, et d'un bénéfice d'exploitation à 339 millions, contre 324,8 millions attendus.

- Stellantis signe avec Dongfeng -

Stellantis (+0,53% à 6,39 euros) a conclu un protocole d'accord avec Dongfeng pour distribuer des voitures électriques du groupe chinois en Europe et en produire dans son usine de La Janais, près de Rennes, dans l'ouest de la France, a indiqué le constructeur automobile mercredi.

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