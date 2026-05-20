Reprise des discussions chez Samsung sous l'égide du ministre du travail sud-coréen

Samsung Elec doit faire face à une grève importante jeudi après l'échec des négociations syndicales
par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin
Le ministre du Travail Kim Young-hoon va personnellement faire office de médiateur entre la direction de Samsung Electronics et le syndicat du géant de l'électronique, a annoncé le ministère du travail mercredi, à un jour du déclenchement programmé d'une grève de grande ampleur dans l'entreprise.
Selon le ministère, les discussions ont repris depuis 07h00 GMT. Samsung n'a fait de commentaire dans l'immédiat.
Avant l'annonce du ministère du Travail, la direction de Samsung avait dit avoir échoué à se mettre d'accord avec le premier syndicat de l'entreprise pour éviter cette grève.
Sous la pression intense du gouvernement et des groupes d'entreprises, les deux parties cherchent à trouver un accord sur le versement des primes avant que près de 50.000 travailleurs ne se mettent en grève pendant 18 jours à partir de jeudi.
Séoul craint que cette action ne menace la santé de l'économie sud-coréenne et perturbe l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs.
Le mouvement concernerait les sites de Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek, dans la banlieue de Séoul, qui constituent le coeur du secteur sud-coréen de l'intelligence artificielle.
Le premier syndicat du groupe, National Samsung Electronics Union (NSEU), exige notamment la suppression du plafond pour les primes, la pérennisation du versement de 15% du bénéfice d'exploitation aux salariés et une revalorisation des salaires.
(Avec Jack Kim et Joyce Lee; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)
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