Reprise des discussions chez Samsung sous l'égide du ministre du travail sud-coréen

Samsung Elec doit faire face à une grève importante jeudi après l'échec des négociations syndicales

par Heekyong Yang et Hyunjoo ‌Jin

Le ministre du Travail ​Kim Young-hoon va personnellement faire office de médiateur entre la direction de Samsung Electronics et le syndicat du géant de ​l'électronique, a annoncé le ministère du travail mercredi, à un jour du ​déclenchement programmé d'une grève de ⁠grande ampleur dans l'entreprise.

Selon le ministère, les discussions ont ‌repris depuis 07h00 GMT. Samsung n'a fait de commentaire dans l'immédiat.

Avant l'annonce du ministère du Travail, ​la direction de ‌Samsung avait dit avoir échoué à se ⁠mettre d'accord avec le premier syndicat de l'entreprise pour éviter cette grève.

Sous la pression intense du gouvernement et des ⁠groupes d'entreprises, les ‌deux parties cherchent à trouver un accord sur ⁠le versement des primes avant que près de 50.000 ‌travailleurs ne se mettent en grève pendant 18 ⁠jours à partir de jeudi.

Séoul craint que ⁠cette action ne ‌menace la santé de l'économie sud-coréenne et perturbe l'approvisionnement mondial ​en semi-conducteurs.

Le mouvement concernerait ‌les sites de Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek, dans la banlieue de Séoul, qui ​constituent le coeur du secteur sud-coréen de l'intelligence artificielle.

Le premier syndicat du groupe, National Samsung Electronics Union (NSEU), ⁠exige notamment la suppression du plafond pour les primes, la pérennisation du versement de 15% du bénéfice d'exploitation aux salariés et une revalorisation des salaires.

(Avec Jack Kim et Joyce Lee; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten, édité ​par Augustin Turpin)