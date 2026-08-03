Les États-Unis affirment que certains modèles anciens de voitures et de SUV de la marque Ford présentent des risques déraisonnables pour la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de Ford n'est ajouté; plus de détails au paragraphe 4) par David Shepardson

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré lundi que certains modèles anciens de voitures et de SUV Ford présentaient des risques de sécurité inacceptables, car la courroie de distribution pouvait se rompre et entraîner une perte de puissance ou un grippage du moteur.

L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile a élargi son enquête sur un défaut touchant environ 135 000 véhicules Ford Fiesta, Ford Focus et Ford EcoSport équipés de moteurs 1,0 L et couvrant différentes années-modèles comprises entre 2014 et 2021.

La NHTSA a indiqué avoir reçu 355 signalements faisant état de l’allumage du témoin de basse pression d’huile moteur juste avant une perte totale ou une réduction de la puissance motrice pendant la conduite.

Ford, qui a arrêté la production de ces trois modèles, n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

La NHTSA a indiqué que son enquête préliminaire avait révélé que le matériau de la courroie de distribution pouvait se dégrader et générer des débris obstruant la crépine de la pompe à huile, ce qui entraînait une baisse de la pression d’huile moteur.

Son enquête suggère que des défaillances peuvent survenir sans avertissement suffisant indiquant qu’une perte de puissance ou un grippage du moteur est imminent, et précise que des défaillances se sont produites malgré un entretien régulier et approprié de l’huile, a ajouté la NHTSA.

"Sur la base de l’analyse des données effectuée par la NHTSA, des taux de défaillance, des informations fournies par Ford, de l’analyse préliminaire du démontage du moteur et des rappels antérieurs concernant la perte de pression d’huile moteur accompagnés d’avertissements destinés au conducteur, (l’agence) estime qu’il existe un risque déraisonnable pour la sécurité des véhicules à moteur", a déclaré la NHTSA.

La décision de la NHTSA de faire passer l’enquête au stade de l’analyse technique est une étape obligatoire avant de pouvoir exiger un rappel de la part de Ford.

Un conducteur circulant sur une autoroute principale à Wilmington, dans le Delaware, a signalé que le voyant de pression d’huile s’était allumé et que, moins d’un huitième de mile plus loin, la Ford Focus 2017 "avait perdu toute puissance et que le moteur avait commencé à faire un bruit de char d’assaut".

Certains conducteurs ont signalé des pannes moteur dont la réparation a coûté des milliers de dollars.

Les données ont montré que le kilométrage moyen au moment de la panne était d’environ 70 000 miles, et que 98 % des pannes se sont produites avant le remplacement de la courroie de distribution recommandé à 150 000 miles, a précisé la NHTSA.

En juin, Ford a informé la NHTSA qu’il mettait en place un programme de satisfaction client (non lié à la sécurité) pour les véhicules vendus dans le monde entier équipés d’une courroie de distribution Fox Classic de 1,0 L, réduisant l’intervalle d’entretien à 100 000 miles ou six ans.

Ford propose un remboursement aux clients éligibles ayant déjà payé des réparations ou le remplacement du moteur en raison d’un problème lié à la courroie de distribution, a ajouté la NHTSA. On ne sait pas encore précisément quels véhicules américains sont concernés par ce programme de satisfaction client.