Les États-Unis affirment que BYD, Baidu, Alibaba et d'autres géants de la technologie apportent leur soutien à l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Pentagone ajoute de grandes entreprises technologiques chinoises à sa liste des sociétés liées à l'armée

* La liste comprend Alibaba, Baidu, BYD, CXMT, YMTC, Unitree, WuXi AppTec et RoboSense

* Cette inclusion pourrait exacerber les tensions entre les États-Unis et la Chine

* Les entreprises figurant sur la liste peuvent demander leur retrait

* La liste du Pentagone restreint les futurs contrats du gouvernement américain avec les entreprises chinoises désignées

* La liste du Pentagone n'impose pas de sanctions mais invite les fournisseurs américains à la prudence

(Ajout de WuXi AppTec et des commentaires d'analystes aux paragraphes 10, 16 et 17) par Michael Martina et David Shepardson

Le Pentagone a publié lundi une liste mise à jour des entreprises chinoises qu'il estime apporter leur aide à l'armée de Pékin, notamment le groupe de commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK et le constructeur automobile BYD

002594.SZ .

Cette mise à jour tant attendue remplace une liste datant du début de l'année 2025 et intervient moins d'un mois après que le président Donald Trump a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping lors d'une visite à Pékin, où les deux dirigeants ont maintenu une trêve délicate dans la guerre commerciale .

En février, alors que le voyage de Trump en Chine était en suspens, le Pentagone avait brièvement publié une liste mise à jour, connue sous le nom de liste 1260H ou CMC, avant de la retirer rapidement sans donner beaucoup d’explications.

La nouvelle version publiée lundi reprend la liste retirée en février, à l'exception de l'ajout des principaux fabricants chinois de puces mémoire CXMT et YMTC, deux entreprises qui avaient été retirées de l'index éphémère de février, au grand dam des faucons anti-Chine à Washington.

Parmi les autres entreprises ajoutées figurent la société de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS , la société de robotique basée sur l'IA RoboSense Technology Co Ltd 2498.HK et Unitree, l'un des principaux fabricants chinois de robots humanoïdes et quadrupèdes. Le 1er juin, le fabricant américain de puces d'IA Nvidia NVDA.O a annoncé son intention de collaborer avec Unitree pour construire des robots destinés aux chercheurs.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Certaines entreprises, dont deux entités détenues par le géant pétrolier public chinois China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) – CNOOC China Ltd et CNOOC International Trading – ont été retirées de la liste. Cependant, la filiale de CNOOC, China BlueChemical Limited, a été ajoutée, et le dossier du département précise que CNOOC est directement contrôlée par le gouvernement chinois.

Il arrive parfois que des entreprises soient retirées de la liste, non pas parce que les États-Unis estiment qu'elles n'ont aucun lien avec l'armée chinoise, mais parce qu'elles n'opèrent plus aux États-Unis ou parce que le nom de l'entité a changé. Alibaba, Baidu, CXMT, YMTC, Unitree, CNOOC et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de WuXi AppTec a déclaré à Reuters que l'inclusion de la société sur la liste était “clairement une erreur” et qu'elle prendrait des mesures immédiates pour “corriger cette désignation erronée”.

Les entreprises figurant sur la liste “remplissent les critères pour être désignées comme des “entreprises militaires chinoises”” et opèrent aux États-Unis, a déclaré le Pentagone dans son rapport, qui doit être publié au moins une fois par an en vertu de la législation américaine. Les entreprises peuvent demander à être retirées de la liste, a-t-il ajouté.

La liste comprend désormais un large éventail des principales entreprises technologiques chinoises, essentielles au renforcement des capacités militaires et industrielles de Pékin, et sa publication pourrait attiser les tensions entre les deux pays concurrents, engagés dans une concurrence économique et géopolitique.

Bien qu’elle n’impose pas officiellement de sanctions aux entreprises chinoises, en vertu d’une loi américaine récente, le département de la Défense aura l’interdiction, à partir de la fin de ce mois, de passer des contrats directement avec les entreprises figurant sur la liste, et d’acheter leurs produits ou services par l’intermédiaire de tiers à compter de 2027.

Ces mesures pourraient avoir des conséquences financières importantes pour les entreprises chinoises et leurs partenaires. Le fait d’être ajouté à cette liste envoie également un message potentiellement préjudiciable aux fournisseurs du Pentagone et à d’autres agences gouvernementales américaines quant à l’opinion de l’armée américaine sur ces entreprises, dont certaines ont poursuivi les États-Unis en justice pour leur inclusion sur la liste. Craig Singleton, expert de la Chine au sein du groupe de réflexion Foundation for Defense of Democracies à Washington, a déclaré que la publication de cette liste servait de retour à la réalité, après le sommet Trump-Xi, sur l'intensification de la concurrence entre les États-Unis et la Chine.

“Washington ne considère plus ces entreprises comme des cas isolés. Il considère l’ensemble de la chaîne technologique comme un enjeu stratégique”, a déclaré M. Singleton.