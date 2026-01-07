Les États-Unis affirment qu'ils doivent contrôler les ventes de pétrole vénézuélien pour une durée indéterminée afin de favoriser le changement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis commercialiseront d'abord le pétrole vénézuélien stocké, puis la production future

Un accord a été conclu pour exporter 2 milliards de dollars de pétrole vénézuélien vers les États-Unis

Trump rencontrera les principales compagnies pétrolières pour stimuler la production vénézuélienne

(Le vice-président de Chevron représentera l'entreprise à la réunion de la Maison Blanche au paragraphe 19) par Vallari Srivastava , Nathan Crooks et Jarrett Renshaw

Les États-Unis doivent contrôler les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela pour une durée indéterminée afin de stabiliser l'économie du pays et de reconstruire son secteur pétrolier, a déclaré mercredi le secrétaire d'État à l'Énergie Chris Wright. Ces commentaires reflètent l'importance du pétrole brut pour la stratégie du président Donald Trump au Venezuela après que les forces américaines ont chassé le dirigeant du pays, Nicolas Maduro, lors d'un raid sur la capitale Caracas samedi.

"Nous devons avoir cet effet de levier et ce contrôle sur les ventes de pétrole pour conduire les changements qui doivent absolument se produire au Venezuela", a déclaré M. Wright lors de la conférence Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities qui s'est tenue à Miami.

Il a ajouté que les revenus seraient utilisés pour stabiliser l'économie du Venezuela et éventuellement pour rembourser les majors pétrolières Exxon Mobil et ConocoPhillips pour les pertes subies lorsque leurs actifs ont été nationalisés par l'ancien président Hugo Chavez il y a près de vingt ans.

Ce pays membre de l'OPEP possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais ne représente qu'environ 1 % de l'offre mondiale après des décennies de sous-investissement qui ont érodé la production.

LE PÉTROLE STOCKÉ ARRIVE EN PREMIER SUR LE MARCHÉ

M. Wright a déclaré que les États-Unis commercialiseraient d'abord le pétrole vénézuélien stocké, puis vendraient la production future, notamment aux raffineries américaines spécialement équipées pour la traiter, les recettes étant déposées sur des comptes contrôlés par le gouvernement américain.

Ces ventes ont déjà commencé et les États-Unis ont engagé "les plus grands négociants en matières premières et les principales banques" pour les exécuter et les soutenir financièrement, selon un communiqué du ministère américain de l'énergie.

M. Wright a ajouté qu'il s'entretenait avec des compagnies pétrolières américaines pour connaître les conditions qui leur permettraient d'entrer au Venezuela afin d'aider à stimuler la production du pays à long terme.

"Les ressources sont immenses. Ce pays devrait être une puissance énergétique riche, prospère et pacifique", a-t-il déclaré. Mardi, Washington a annoncé un accord avec Caracas pour exporter dans un premier temps jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien vers les États-Unis. Cet accord est un signe que les représentants du gouvernement vénézuélien répondent à la demande de M. Trump de s'ouvrir aux compagnies pétrolières américaines ou de risquer une nouvelle intervention militaire. M. Trump a déclaré qu'il souhaitait que la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, accorde aux États-Unis et aux entreprises privées un "accès total" à l'industrie pétrolière de son pays.

"Au lieu de bloquer le pétrole, comme c'est le cas actuellement, nous allons le laisser circuler", a déclaré M. Wright lors de la conférence.

La vente du pétrole "profitera au peuple américain, à l'économie américaine et aux marchés mondiaux de l'énergie, mais bien sûr, elle profitera aussi massivement au peuple vénézuélien", a-t-il ajouté.

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a déclaré mercredi qu'elle progressait dans ses négociations avec les États-Unis pour la vente de pétrole. Wills Rangel, membre du conseil d'administration de PDVSA, a déclaré à Reuters que les États-Unis devront acheter des cargaisons aux prix internationaux s'ils veulent du pétrole vénézuélien.

Les actions des raffineurs américains Marathon Petroleum

MPC.N , Phillips 66 PSX.N et Valero Energy VLO.N étaient en hausse de 2,5% à 5%.

RÉUNIONS À LA MAISON BLANCHE

L'augmentation de la production de brut au Venezuela est l'un des principaux objectifs de M. Trump, qui doit rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi.

Des représentants d'Exxon Mobil, de ConocoPhillips et de Chevron - les trois plus grandes compagnies pétrolières américaines - seront présents, selon une source au fait de la planification. Mark Nelson, vice-président de Chevron, représentera l'entreprise à la réunion, a indiqué une autre source.

Les compagnies, qui ont toutes une expérience au Venezuela, se sont refusées à tout commentaire.

M. Wright a déclaré dans une interview accordée à CNBC mercredi après-midi qu'il s'était entretenu avec les directeurs généraux d'Exxon, de Conoco et de Chevron immédiatement après que M. Maduro a été chassé, et qu'il s'attendait à ce que les entreprises s'engagent dans la réhabilitation du secteur pétrolier vénézuélien.

"Les entreprises vont-elles investir des milliards de dollars dans la construction de nouvelles infrastructures au Venezuela la semaine prochaine? Bien sûr que non. Il va falloir transformer les conditions sur place. Mais ils veulent être des conseillers et des aides productifs dans ce processus", a-t-il déclaré.

M. Wright a également déclaré à CNBC qu'une partie du produit des ventes de pétrole vénézuélien pourrait éventuellement être utilisée pour rembourser ConocoPhillips et Exxon Mobil de leurs pertes dans le pays, mais seulement une fois que l'économie vénézuélienne sera stabilisée.

"Les énormes dettes dues à Conoco et Exxon sont bien réelles et devront être remboursées à l'avenir. Mais c'est une question à plus long terme"

Chevron CVX.N est la seule compagnie pétrolière américaine à opérer dans les champs pétrolifères du Venezuela.

Le Venezuela produisait jusqu'à 3,5 millions de barils par jour dans les années 1970. Mais une mauvaise gestion et des investissements étrangers limités ont depuis entraîné une baisse considérable de la production annuelle, qui s'est élevée en moyenne à 1,1 million de barils par jour l'année dernière.

M. Wright a déclaré qu'il pensait que des augmentations de la production à court terme au Venezuela étaient possibles grâce à l'injection d'équipements et de technologies, mais qu'un rétablissement plus important des niveaux de production antérieurs prendrait des années.