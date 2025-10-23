Les États-Unis accusent un dirigeant d'avoir vendu des secrets à la Russie pour 1,3 million de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens

Les procureurs américains ont accusé un ancien cadre d'une entreprise gouvernementale qui fournit des outils de cyber-renseignement aux agences fédérales d'avoir vendu des secrets commerciaux à un acheteur en Russie pour 1,3 million de dollars. Dans un document déposé le 14 octobre auprès du tribunal de district des États-Unis à Washington, les procureurs affirment que Peter Williams a volé huit secrets commerciaux de deux entreprises anonymes entre avril 2022 et juin 2025, dans l'intention de vendre ces secrets à un acheteur basé en Russie. Le dossier ne précise pas où Peter Williams a travaillé ni les entreprises dont les secrets commerciaux auraient été volés.

Mais Peter Williams figure dans les registres commerciaux britanniques en tant que directeur général de L3Harris Trenchant d'octobre 2024 jusqu'à sa démission le 21 août.

L'entreprise développe des outils de piratage qui soutiennent les opérations de sécurité nationale et affirme avoir des contrats avec le gouvernement américain. Il s'agit d'une filiale de l'entreprise de défense L3Harris LHX.N , qui s'est refusée à tout commentaire.

La perspective que la Russie ait connaissance d'outils de piratage utilisés par les services de renseignement des États-Unis et d'autres pays soulève des questions plus générales sur les attaques potentielles contre les systèmes fédéraux et sur les possibilités pour les adversaires de renforcer leurs défenses.

Une source familière de l'affaire a déclaré que la personne mentionnée dans les documents britanniques est le Peter Williams nommé dans le dossier du 14 octobre.

Les procureurs fédéraux affirment que Peter Williams a gagné 1,3 million de dollars en vendant les secrets et demandent la confiscation d'une maison à Washington, D.C., et d'articles de luxe, notamment des montres et des bijoux, selon le document déposé au tribunal. TechCrunch, qui avait déjà évoqué l'affaire, a déclaré mardi que L3Harris Trenchant enquêtait sur une fuite d'outils de piratage.

Reuters n'a pas pu localiser Peter Williams, qui est identifié dans les documents britanniques comme un citoyen australien et dans le dossier judiciaire comme un résident américain. Les avocats désignés pour représenter Peter Williams n'ont pas répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Une audience de comparution et d'accord de plaidoyer a été fixée au 29 octobre.