Les États-Unis accordent un prêt de 5,1 milliards de dollars à Alliant Energy pour la construction de nouvelles centrales à gaz et de systèmes de stockage d'énergie

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(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3)

* Des prêts sur 30 ans soutiennent les centrales au gaz, le stockage par batterie et la modernisation d’installations existantes dans l’Iowa et le Wisconsin

* Ces projets permettent de créer ou de moderniser une capacité de plus de 2,6 gigawatts, soit suffisamment pour alimenter près de 1,8 million de foyers

* À l’origine, il s’agissait d’un prêt de 3 milliards de dollars proposé en 2025 par Biden pour l’énergie propre et les batteries

par Timothy Gardner

Le ministère américain de l’Énergie a annoncé mercredi avoir conclu un accord de prêt de 5,1 milliards de dollars avec Alliant Energy LNT.O afin de développer la production d’électricité et de renforcer le réseau dans des centrales situées dans l’Iowa et le Wisconsin.

Ces prêts d’une durée de 30 ans permettront de financer de nouvelles centrales électriques au gaz naturel, des systèmes de stockage d’énergie par batteries et la modernisation des installations de production existantes, a-t-il précisé. Ils permettront également de créer des centaines d’emplois dans le secteur de la construction et d’apporter plus de 2,6 gigawatts de capacité de production d’électricité nouvelle ou modernisée, a-t-il ajouté. Cela représente suffisamment d’électricité pour alimenter près de 1,8 million de foyers.

Lisa Barton, présidente-directrice générale d’Alliant, a déclaré dans un communiqué que ce financement contribuait à réduire le coût de construction des capacités de production d’électricité et des infrastructures, tout en renforçant le réseau et en favorisant des économies à long terme. Alliant, dont le siège se trouve dans le Wisconsin, a indiqué qu’elle prévoyait que, sur la durée de vie des prêts, les clients économiseraient jusqu’à 1,2 milliard de dollars sur leurs factures d’électricité.

Ce prêt avait initialement été proposé par l’administration de l’ancien président Joe Biden, dans les derniers jours de son mandat en janvier 2025, alors qu’il ne s’agissait que d’un prêt conditionnel de 3 milliards de dollars.

Le bureau chargé du financement de la "domination énergétique" (Energy Dominance Financing), appelé "Loan Programs Office" sous Biden, dispose de centaines de milliards de dollars de financements, dont la majeure partie, selon le secrétaire à l’Énergie Chris Wright, servira à soutenir l’énergie nucléaire.

Ce n’est pas seulement le nom du bureau qui a changé. Sous l’administration Biden, sa mission consistait à soutenir les projets émergents dans le domaine des énergies propres et les véhicules alternatifs qui peinaient à obtenir des prêts bancaires. Désormais, elle inclut le soutien à des projets tels que le gaz naturel, qui ont généralement pu obtenir des prêts bancaires. Le stockage d’énergie, qui comprend généralement les batteries, a été soutenu tant dans le prêt initial que dans celui qui vient d’être conclu.

"En mettant en service une nouvelle source d’énergie fiable, nous renforçons la sécurité énergétique de notre pays et réduisons les coûts de l’électricité pour les familles et les entreprises de l’Iowa et du Wisconsin", a déclaré Gregory Beard, directeur du bureau des prêts, dans un communiqué.

Toute baisse des coûts de l’électricité pourrait prendre de nombreuses années, car ces prêts s’étalent sur plusieurs décennies.