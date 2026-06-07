Les États-Unis accordent un délai supplémentaire à la société hongroise MOL pour les négociations en vue du rachat de la compagnie pétrolière serbe NIS

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Le gouvernement américain a accordé un délai supplémentaire à MOL MOLB.BU , la plus grande société pétrolière et gazière de Hongrie, pour négocier l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société serbe NIS NIIS.BEL , une compagnie pétrolière contrôlée par la Russie, a annoncé MOL samedi soir.

L'accord porte sur l'achat d'une participation de 56,16 % détenue par la société russe Gazprom Neft SIBN.MM (SIBN.MM) dans NIS.

NIS fait l'objet de sanctions américaines imposées en octobre en raison de sa participation russe, dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique de Moscou à la suite de son invasion de l'Ukraine. Washington a fait pression pour que la participation russe soit cédée, et NIS a obtenu une série de dérogations du gouvernement américain dans l'intervalle.

MOL a reçu une licence de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain pour poursuivre les négociations jusqu'au 16 juin, a-t-elle indiqué dans un communiqué boursier.

Les négociations ont considérablement progressé et la prolongation actuelle de la licence permet de finaliser la documentation relative à la transaction, a déclaré MOL. MOL avait obtenu le mois dernier une prolongation de deux semaines jusqu'au 6 juin pour finaliser les discussions avant de demander une nouvelle prolongation mercredi afin de mener à bien les négociations.