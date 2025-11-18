 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 702,98
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États américains peuvent intervenir dans l'affaire de l'acquisition de Juniper par HPE pour 14 milliards de dollars, selon un juge
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 20:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'États américains peut intervenir dans l'affaire de l'acquisition par Hewlett-Packard Enterprise &HPE.N> de Juniper Networks &JNPR.MX> pour 14 milliards de dollars, que le ministère américain de la Justice a proposé de régler et de permettre à l'opération de se concrétiser, a déclaré un juge lors d'une audience mardi.

Le juge Casey Pitts de San Jose, en Californie, a déclaré que le Colorado et d'autres États pouvaient se prononcer sur l'accord, mais il n'a pas décidé s'il examinerait les circonstances dans lesquelles il a été conclu, que les États ont qualifiées de suspectes .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HP ENTERPRISE
20,945 USD NYSE -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank