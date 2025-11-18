Les États américains peuvent intervenir dans l'affaire de l'acquisition de Juniper par HPE pour 14 milliards de dollars, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un groupe d'États américains peut intervenir dans l'affaire de l'acquisition par Hewlett-Packard Enterprise &HPE.N> de Juniper Networks &JNPR.MX> pour 14 milliards de dollars, que le ministère américain de la Justice a proposé de régler et de permettre à l'opération de se concrétiser, a déclaré un juge lors d'une audience mardi.
Le juge Casey Pitts de San Jose, en Californie, a déclaré que le Colorado et d'autres États pouvaient se prononcer sur l'accord, mais il n'a pas décidé s'il examinerait les circonstances dans lesquelles il a été conclu, que les États ont qualifiées de suspectes .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer