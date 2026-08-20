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Les équipes d'intervention d'urgence internes interviennent sur un incendie mineur sur le site de LyondellBasell à Channelview, au Texas
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 23:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les équipes d'urgence internes interviennent actuellement sur un incendie mineur non lié aux processus de production au sein du complexe de LyondellBasell à Channelview, au Texas, selon une alerte diffusée jeudi à la population.

La population pourrait entendre des sirènes d'urgence ou apercevoir des véhicules d'intervention, précise l'alerte, ajoutant que les équipes s'efforcent de maîtriser l'incident.

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