Les entreprises technologiques chinoises, des fournisseurs d'Apple aux concurrents d'OpenAI, lèvent 17 milliards de dollars à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des développeurs de robotaxis aux start-ups spécialisées dans l'IA en passant par les fabricants de puces, les entreprises technologiques chinoises affluent vers les marchés financiers en plein essor de Hong Kong, levant cette année un total de 136,23 milliards de HK$ (17,38 milliards de $) afin de financer leur expansion dans les domaines de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la fabrication de pointe.

Voici quelques-unes des principales entreprises qui se sont récemment introduites en bourse ou ont vendu des actions dans la ville: CATL 300750.SZ Le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques a lancé en avril une vente d'actions d'environ 39,2 milliards de HK$ (5,00 milliards de $), moins d'un an après son introduction en bourse très remarquée à Hong Kong.

CATL, qui compte parmi ses clients Tesla TSLA.O , BMW BMWG.DE , Volkswagen VOWG.DE , Xiaomi 1810.HK et Nio 9866.HK , a fixé le prix de 62,4 millions de nouvelles actions H à 628,20 HK$ chacune.

Chaozhou Three-Circle 300408.SZ

Le fabricant de matériaux céramiques électroniques a fixé le prix de son offre d'actions dans la fourchette haute de sa fourchette indicative afin de lever environ 7,16 milliards de HK$.

Dajin Heavy Industry 002487.SZ

En juin, le fabricant d'équipements éoliens a fixé le prix d'offre pour son introduction en bourse à Hong Kong à 66,40 HK$ par action, dans le but de lever 5,77 milliards de HK$ .

Dajin, cotée à Shenzhen, a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser 55 % des fonds levés pour renforcer ses services dans le domaine de l'éolien en mer et 20 % pour financer la construction d'un site d'assemblage et d'exploitation en Europe.

GigaDevice Semiconductor 603986.SS

GigaDevice Semiconductor a levé 4,68 milliards de HK$ lors de son introduction en bourse à Hong Kong début janvier, la société prévoit d'utiliser ces fonds pour la recherche et le développement ainsi que pour des investissements stratégiques et sectoriels, y compris d'éventuelles acquisitions.

Son titre a bondi de près de 40 % lors de ses débuts en bourse à Hong Kong, le 13 janvier.

Huaqin 603296.SS

Le fabricant d'appareils connectés a levé 4,6 milliards de HK$ lors d'une offre publique à Hong Kong en avril.

L'entreprise conçoit et fabrique des produits électroniques pour de grandes marques technologiques, notamment des smartphones, des ordinateurs portables, des serveurs, des appareils domotiques et des appareils portables.

Son titre a progressé de 17 % lors de son introduction à Hong Kong.

Lingyi iTech 002600.SZ

Ce fournisseur d'Apple AAPL.O a fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong afin de lever environ 8,3 milliards de HK$ , dans le but d'utiliser une partie des fonds levés pour développer ses capacités en matière d'intelligence artificielle.

Fondée en 2006 par le milliardaire Zeng Fangqin, la société fournit des composants pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables, et compte parmi ses clients Huawei Technologies et Samsung Electronics 005930.KS .

Le groupe MiniMax 0100.HK

Le groupe MiniMax a levé 4,82 milliards de HK$ lors de son introduction en bourse à Hong Kong, après avoir fixé le prix de ses actions à 165 HK$ chacune, soit le haut de la fourchette annoncée.

La société, l'un des premiers développeurs chinois de modèles linguistiques à grande échelle à solliciter une cotation en bourse, a vendu 29,2 millions d'actions lors de son introduction en bourse, à la limite supérieure de la fourchette annoncée.

Fondé début 2022 par Yan Junjie, ancien dirigeant de SenseTime, MiniMax développe des modèles d'IA multimodaux capables de générer du texte, de l'audio, des images, des vidéos et de la musique.

Momenta Global 6880.HK

La société de robotaxis soutenue par Mercedes-Benz a levé environ 5,89 milliards de HK$ lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong, bien que le cours de l'action soit resté stable à son lancement en raison de la prudence qui règne autour des valeurs liées à l'IA et aux autres technologies.

Momenta, qui fournit des solutions de conduite assistée à des constructeurs automobiles, notamment Toyota Motor 7203.T et BYD 002594.SZ , a été fondée en 2016 par Cao Xudong, ancien chercheur chez Microsoft MSFT.O .

Montage Technology 688008.SS

Montage Technology a levé 7,04 milliards de HK$ lors d'une vente d'actions en février afin de financer la recherche, la commercialisation, des investissements stratégiques ou des acquisitions, ainsi que son fonds de roulement, comme l'indique son prospectus.

L'offre de cette société de conception de semi-conducteurs a attiré 17 investisseurs de référence, dont JPMorgan Asset Management, UBS Asset Management et Yunfeng Capital.

Fondée en 2004, Montage conçoit des circuits intégrés qui contribuent à accélérer le transfert de données dans les serveurs et les centres de données.

Nexchip Semiconductor 688249.SS

Le fabricant de puces, partiellement détenu par l'État, a fixé le prix de son offre dans le haut de la fourchette annoncée, dans le but de lever environ 6,98 milliards de HK$ .

La société prévoit de consacrer plus de 3,5 milliards de HK$ du produit de l'émission à la recherche et au développement, et 1,5 milliard de HK$ supplémentaires à des systèmes basés sur l'IA destinés à intégrer les processus de recherche, de développement et de production.

OmniVision Integrated Circuits 603501.SS

OmniVision Integrated Circuits a levé 4,80 milliards de HK$ lors de son introduction en bourse à Hong Kong début janvier et prévoit d'allouer environ 70 % du produit de l'émission à la recherche et au développement.

La société est le troisième fournisseur mondial de capteurs d'image numériques, avec une part de marché de 13,7 % sur la base du chiffre d'affaires généré par les solutions d'imagerie numérique en 2024, a-t-elle indiqué dans son prospectus d'introduction en bourse à Hong Kong, citant le cabinet d'études et de conseil Frost & Sullivan.

Shanghai Biren Technology 6082.HK

La start-up spécialisée dans les puces d'IA Shanghai Biren Technology a levé 5,58 milliards de HK$ lors de son introduction en bourse à Hong Kong en décembre, la majeure partie des fonds étant destinée à la recherche et au développement ainsi qu'à la commercialisation.

Fondée en 2019, Biren compte parmi ses cofondateurs Zhang Wen, ancien président de la société de reconnaissance faciale par IA SenseTime 0020.HK , et Jiao Guofang, qui a précédemment travaillé chez Huawei et Qualcomm QCOM.O .

Knowledge Atlas Technology JSC, connue sous le nom de Zhipu AI

Zhipu a lancé une offre publique de vente d'actions à Hong Kong d'un montant de 31,41 milliards de HK$ , comme l'indique une lettre d'intention consultée par Reuters.

La société est l'un des développeurs de modèles d'IA les plus connus de Chine et est considérée par les investisseurs comme un concurrent en pleine ascension face à des entreprises américaines telles qu'OpenAI, grâce à la forte demande en modèles linguistiques de grande envergure.

(1 dollar = 7,8391 dollars de Hong Kong)