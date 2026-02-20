Les entreprises repensent leurs introductions en bourse en 2026, la volatilité des marchés mettant à l'épreuve les valorisations

(Mise à jour de Clear Street, Liftoff et changement de date)

Plusieurs entreprises ont réduit, reporté ou annulé leurs introductions en bourse aux États-Unis en 2026, car la volatilité du marché, l'examen minutieux des évaluations et les faibles performances de leurs pairs ont pesé sur le pipeline des nouvelles introductions en bourse.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré au début du mois qu'ils s'attendaient à ce que le nombre d'introductions en bourse double pour atteindre 120 cette année, mais ils ont averti qu'un effondrement des actions dans le secteur des logiciels avait mis en évidence les risques d'évaluation.

Ces dernières semaines, des sociétés telles que Clear Street, courtier à Wall Street, Agibank AGBK.N , fintech brésilienne, et Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, ont réduit la taille des opérations, retiré ou repoussé leurs projets d'introduction en bourse, en attendant que la volatilité s'estompe, alors que les investisseurs sont de plus en plus attentifs aux prix agressifs et aux valorisations exorbitantes.

Voici un aperçu de certains des émetteurs qui ont réduit ou reporté leurs offres en 2026:

CLEAR STREET

Clear Street a retiré son introduction en bourse aux États-Unis une semaine après l'avoir retardée, devenant ainsi la deuxième société à renoncer à son introduction en bourse ce mois-ci en raison de la volatilité des marchés.

Au début du mois, la société avait reporté l'offre, quelques heures après avoir réduit d'environ 65 % son objectif de collecte de fonds .

Clear Street a invoqué les "conditions actuelles du marché" pour justifier sa décision de ne pas procéder à l'offre.

AGIBANK

La fintech brésilienne Agibank a levé 240 millions de dollars lors de son introduction en bourse réduite aux États-Unis, après avoir fortement réduit à la fois la taille de l'opération proposée et la fourchette de prix.

La société basée à Sao Paulo a vendu 20 millions d'actions à 12 dollars chacune. Elle avait auparavant proposé environ 43,6 millions d'actions entre 15 et 18 dollars chacune.

L'action, qui a fait ses débuts mercredi, a chuté de près de 15 % par rapport au prix de l'offre à la clôture de jeudi.

LIFTOFF MOBILE

Liftoff Mobile, fournisseur d'applications mobiles de marketing soutenu par Blackstone, a déclaré en début de semaine qu'il avait déposé confidentiellement pour une première offre publique, après avoir retiré ses projets de cotation aux États-Unis.