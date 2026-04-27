Les entreprises mondiales du secteur de la consommation sont confrontées à un test de résistance en matière de prix suite au choc pétrolier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* P&G prévient que la flambée des prix du pétrole pourrait alourdir ses coûts de 1 milliard de dollars d'ici 2027

* Selon les analystes, la reprise de la demande pourrait s'affaiblir si les hausses de prix reprenaient

* Reckitt et Keurig Dr Pepper constatent que les consommateurs se tournent vers des marques moins chères

(Ajout de détails au paragraphe 4) par Savyata Mishra et Anuja Bharat Mistry

La fragile reprise de la demande observée par les entreprises de consommation à l'échelle mondiale risque d'être freinée par la perspective de nouvelles hausses de prix, conséquence de la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières due au conflit au Moyen-Orient .

Vendredi, le géant américain des produits de consommation Procter & Gamble PG.N a signalé un impact d'environ 1 milliard de dollars sur ses bénéfices de l'exercice 2027, les prix élevés du brut pesant sur les coûts d'emballage, des matières plastiques et de la logistique.

Cet avertissement est un signe clair que le choc pétrolier exerce une pression croissante sur les entreprises pour qu'elles augmentent leurs prix à l'échelle mondiale afin de faire face à la hausse des coûts tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement, qui commence désormais à réduire leurs marges bénéficiaires.

Une analyse deReuters des communiqués des entreprises depuis le début de la guerre montre que 24 entreprises ont retiré ou revu à la baisse leurs prévisions financières, 35 ont annoncé des hausses de prix et 36 autres ont mis en garde contre un impact financier.

“L'inflation dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, de la santé et de nombreux autres secteurs de dépenses a pesé sur les consommateurs et sur leur perception de la valeur. Les récents événements géopolitiques ont porté cette préoccupation à un niveau supérieur”, a déclaré Andre Schulten, directeur financier de P&G, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

DES CONSOMMATEURS SOUS PRESSION

“En bref, le parcours d'achat des consommateurs évolue de jour en jour”, a déclaré Andre Schulten, ajoutant qu'il s'attendait à une période de changement encore plus intense au cours des trois à cinq prochaines années.

Les résultats publiés la semaine dernière par le géant suisse Nestlé NESN.S et le groupe laitier français Danone DANO.PA ont montré une croissance en volume au premier trimestre après une longue période de stagnation, apportant un certain soulagement aux investisseurs qui guettent attentivement les signes d’une reprise de la demande après des années de hausses de prix.

Les analystes ont toutefois averti que ce rebond pourrait être de courte durée si les entreprises augmentaient à nouveau leurs prix pour compenser la hausse des coûts, car cela pourrait inciter les consommateurs soucieux du prix à se tourner vers les marques de distributeur.

“Cette fois-ci, les entreprises de biens de consommation courante feront de leur mieux pour répercuter les coûts supplémentaires, mais elles pourraient rencontrer des difficultés”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

LE POUVOIR DE FIXATION DES PRIX MIS À L'ÉPREUVE

Juergen Esser, directeur général adjoint de Danone, a déclaré que la couverture à court terme contribuait à amortir les pressions sur les coûts à court terme, tandis que l'entreprise avait accéléré le rythme de ses programmes de productivité pour faire face à la volatilité.

Kris Licht, directeur général de Reckitt, fabricant de Dettol, a déclaré que le conflit avait déjà affecté ses activités au Moyen-Orient, compromettant ce qui avait été un début d'année positif.

Si l'entreprise constate toujours une demande résiliente dans ses catégories phares, les perspectives pour le second semestre restent limitées, a déclaré Kris Licht.

Les géants de la consommation tels qu'Unilever ULVR.L , Coca-Cola KO.N , Kimberly-Clark KMB.O (fabricant de Kleenex) et Mondelez MDLZ.O (propriétaire de Cadbury) n'ont pas encore fait le point sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur leurs activités. Ils publieront leurs résultats trimestriels cette semaine.

Reckitt a indiqué que de plus en plus de consommateurs délaissaient les produits de santé et d’hygiène de marque au profit d’alternatives de marque de distributeur, et a averti que les marges du premier semestre seraient affectées par la hausse des coûts des matières premières.

Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré que ses clients se tournaient vers des produits moins chers au sein des gammes de marque plutôt que de les abandonner purement et simplement, ce qui a incité l'entreprise à miser davantage sur les promotions.

Ces avertissements reflètent une tendance générale observée lors des conférences sur les résultats de ce trimestre, les entreprises de tous les secteurs ayant signalé la hausse des coûts de transport et des matières premières, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et la visibilité réduite en raison du conflit qui dure depuis près de deux mois.

“Les entreprises sont de plus en plus confrontées au choix difficile entre défendre leurs prix ou laisser les volumes faire le travail à leur place. Ce compromis ne fera que s'aggraver si les coûts énergétiques continuent de grimper tout au long de l'année”, a déclaré Zavier Wong, analyste de marché chez eToro, une plateforme de trading basée en Israël.

La hausse des prix du pétrole et du gaz a fait grimper les chiffres de l'inflation en Europe et aux États-Unis , attisant les craintes que ces prix plus élevés ne pèsent sur le budget des ménages alors même que les consommateurs commençaient à se stabiliser après la crise du coût de la vie post-pandémique.

“Les entreprises les mieux placées pour surmonter cette situation sont celles qui ont pris des décisions de couverture tôt et qui opèrent dans des secteurs où les consommateurs n'ont pas d'alternative facile”, a déclaré Zavier Wong.