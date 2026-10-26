Les entreprises japonaises indemnisent les utilisateurs alors que les cyberattaques mettent l'économie à rude épreuve

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GMO Internet et Park24 versent des indemnités à la suite de cyberattaques

* Le nombre d'incidents de cybersécurité au Japon cette année dépasse celui de 2025 et 2024

* Le cours de l'action GMO chute de près de 16 %

* Le fondateur et directeur général de GMO affirme qu’Internet commence à s’effondrer

* Ces violations mettent en évidence les failles dans la protection des données des consommateurs

(Ajout du montant réclamé par une partie soupçonnée d'être à l'origine de la cyberattaque contre GMO au paragraphe 13)

par Kentaro Okasaka et Sam Nussey

Les entreprises japonaises s'apprêtent à indemniser les utilisateurs à la suite d'une vague de cyberattaques qui a perturbé les services Internet et suscité des inquiétudes quant à la stabilité économique.

GMO Internet Group 9449.T , l'un des principaux fournisseurs de services financiers en ligne, a déclaré que ses clients seraient indemnisés pour les pertes résultant d'un accès non autorisé à la suite d'une cyberattaque visant son service de trading de devises, et que tous les clients recevraient 5 000 yens (32 $) en signe de bonne volonté, a indiqué dimanche le directeur général Masatoshi Kumagai dans un article de blog.

“Internet lui-même commence désormais à s'effondrer”, a déclaré M. Kumagai, dont le groupe tentaculaire englobe les infrastructures Internet et le trading de cryptomonnaies.

L'action GMO, dont la capitalisation boursière s'élevait à 2,6 milliards de dollars à la clôture de vendredi, a chuté de près de 16 % lundi, atteignant son plus bas niveau depuis quatre mois, alors que l'indice de référence de Tokyo .TOPX progressait de 0,2 %.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré que le gouvernement prévoyait de mettre en place d’ici la semaine prochaine un ensemble de mesures d’urgence contre les cyberattaques.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il mettrait en place une équipe chargée de simuler des cyberattaques à l’aide de l’IA afin d’identifier les failles des systèmes technologiques, alors que les organisations s’efforçaient de limiter les risques liés aux failles du langage de programmation PHP qui sous-tend une grande partie d’Internet.

Plus généralement, les entreprises japonaises sont secouées par ces attaques, les experts du secteur affirmant que l’IA contribue à automatiser des tâches allant de la recherche de vulnérabilités logicielles à la conception de campagnes de hameçonnage, rendant ainsi la cybercriminalité plus rapide, moins coûteuse et plus difficile à détecter.

“Internet se transforme de plus en plus en un outil que des acteurs malveillants utilisent pour menacer et voler les gens”, a déclaré M. Kumagai.

Des sites web gouvernementaux et d’entreprises au Japon, en Europe et ailleurs ont été mis hors ligne la semaine dernière après que la divulgation de failles critiques dans le langage de programmation PHP a déclenché des millions de tentatives de piratage.

APPEL AU JAPON POUR QU'IL RENFORCE SA CYBERDÉFENSE

M. Kumagai a exhorté le gouvernement japonais à mettre en œuvre des mesures de défense en réponse à cette cyberattaque, après la mise en place d’un système de cyberdéfense ce mois-ci.

Ce système pourrait notamment consister à attaquer des serveurs hostiles afin de neutraliser les menaces.

“L'heure est venue pour les secteurs public et privé de collaborer afin de protéger le Japon”, a écrit M. Kumagai.

GMO a déclaré avoir reçu une demande d’argent de la part d’un groupe soupçonné d’être à l’origine de l’attaque, accompagnée d’une menace de divulgation d’informations sur l’entreprise et ses clients en cas de refus. Dans une mise à jour publiée lundi sur son blog, M. Kumagai a précisé que ce groupe avait exigé 50 millions de dollars en cryptomonnaie.

GMO a déclaré qu’elle ne céderait pas à cette demande et qu’elle réagirait à cet incident en coordination avec la police et les autres autorités. Elle n’a fait aucune mention d’un lien éventuel avec des failles du langage PHP.

La société, qui proposera un service alternatif gratuit à ses clients pendant six mois, a déclaré qu’elle n’était actuellement pas en mesure d’évaluer l’impact sur ses résultats financiers des paiements à titre de bonne volonté et des indemnités versées pour les pertes subies.

Des hackers “white hat” travaillant pour l’entreprise avaient identifié des failles de sécurité, mais l’ampleur et la rapidité de la réponse se sont avérées insuffisantes, a écrit M. Kumagai.

FAIBLESSES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES CLIENTS

L’ampleur des récentes cyberattaques a mis en évidence les faiblesses des entreprises japonaises dans leur capacité à protéger leur vaste base de données clients et laisse présager une flambée des coûts liés au renforcement des défenses.

“Les entreprises ont déjà mis en place des mesures de sécurité standard; si elles souhaitent les renforcer davantage, il est possible que la charge financière supplémentaire soit assez importante”, a déclaré Shoichi Arisawa, analyste chez IwaiCosmo Securities.

Selon les données de TrendAI — une filiale de la société de cybersécurité Trend Micro —, 723 incidents de cybersécurité ont été recensés au Japon au cours de l’année écoulée jusqu’au 20 octobre, un chiffre supérieur aux totaux annuels enregistrés en 2025 et 2024.

“Ces chiffres reflètent peut-être à la fois les menaces auxquelles les organisations sont confrontées et une meilleure visibilité sur des incidents qui, auparavant, auraient pu passer inaperçus, faire l’objet d’enquêtes insuffisantes ou ne pas être divulgués”, a déclaré Satoshi Nagano, président de la société de cybersécurité ESET Japan.

Park24 4666.T , qui exploite le service d’autopartage Times, a annoncé vendredi qu’elle verserait 3 000 yens à ses clients à la suite d’une fuite de données personnelles survenue le mois dernier.

La société a indiqué qu’elle ne conserverait plus les images des pièces d’identité une fois la vérification de l’inscription terminée et s’attend à enregistrer une perte exceptionnelle de 5,5 milliards de yens liée aux mesures prises en réponse à l’attaque et aux indemnités versées.

(1 $ = 156,8100 yens)