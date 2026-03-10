 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises italiennes MPS et Mediobanca doivent approuver les conditions financières d'une fusion totale
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Valentina Za

Les conseils d'administration de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI et de Mediobanca doivent approuver mardi les conditions selon lesquelles MPS achètera les 14% du partenaire qu'elle ne possède pas encore et fusionnera avec lui.

MPS, que l'État a renfloué en 2017 et reprivatisé en 2023-2024, a racheté Mediobanca l'année dernière dans le cadre d'une transaction de 16 milliards d'euros (19 milliards de dollars), le plus grand mouvement d'une vague de consolidation remodelant le secteur bancaire italien.

La stratégie du groupe combiné a opposé le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, au principal investisseur, Francesco Gaetano Caltagirone, qui est également un investisseur de longue date dans Generali GASI.MI , le plus grand assureur d'Italie.

Grâce à son contrôle de Mediobanca, MPS est devenu le plus grand actionnaire de Generali. Le 17 février, M. Lovaglio a obtenu le soutien du conseil d'administration de pour son projet d'achat de 100 % de Mediobanca et de fusion avec MPS, ce qui a conduit le marché à s'attendre à ce que les termes de la transaction soient annoncés le 27 février, lorsque MPS a présenté une stratégie pluriannuelle pour le groupe combiné. Mais MPS a déclaré ce jour-là que le ratio d'échange d'actions pour l'opération serait annoncé le 10 mars, laissant les investisseurs dans l'expectative et provoquant une chute des cours . L'incertitude s'est encore accrue lorsque le conseil d'administration de MPS a voté la semaine dernière pour refuser à M. Lovaglio un nouveau mandat en tant que directeur général.

Le mandat de M. Lovaglio se termine en avril et il avait demandé à être reconduit dans ses fonctions. Il a pris ses fonctions en 2022 et a redressé la situation de MPS.

Lovaglio avait le soutien du plus grand actionnaire de MPS, le véhicule d'investissement de la famille Del Vecchio, Delfin, mais pas celui de Caltagirone, qui ne considérait pas la fusion avec Mediobanca comme une priorité. Des sources ont déclaré à Reuters lundi que, contrairement aux plans précédents, Lovaglio ne rencontrerait pas les investisseurs comme il est d'usage immédiatement après le dévoilement d'une nouvelle stratégie.

Une personne proche de la situation a déclaré que MPS assisterait cependant à la conférence annuelle de Morgan Stanley sur les secteurs financiers européens à Londres la semaine prochaine, tandis que d'autres réunions d'investisseurs pour discuter de la stratégie étaient envisagées.

(1 dollar = 0,8597 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA MPS
7,368 EUR MIL +4,58%
GENERALI
33,495 EUR MIL +1,81%
MEDIOBANCA
16,115 EUR MIL +4,74%
MORGAN STANLEY
162,415 USD NYSE +1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank