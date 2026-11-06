Les entreprises européennes voient leurs bénéfices bondir de 27 % au 3e trimestre

( AFP / ARIS OIKONOMOU )

Les bénéfices des grandes entreprises européennes ont bondi de 27 % sur un an au troisième trimestre, bien plus que ce que les analystes anticipaient, portés notamment par l'envolée des profits du secteur de l'énergie, selon une étude de Deutsche Bank publiée vendredi.

La banque allemande s'appuie sur les trois quarts des entreprises de l'indice Stoxx 600, qui regroupe 600 des plus grandes sociétés cotées en Europe, ayant déjà publié leurs résultats. Leurs bénéfices dépassent de 8 % les prévisions des analystes.

"L'énergie a été le principal contributeur positif", avec des bénéfices qui "ont plus que doublé sur un an".

TotalEnergies a par exemple dégagé un bénéfice net record de 8,3 milliards de dollars, contre 3,7 milliards un an plus tôt, grâce à la flambée des prix des hydrocarbures, soit une envolée de 124 %. Le britannique Shell a affiché une progression comparable (+126,6 %), à 12,1 milliards de dollars, porté comme son concurrent français par des marges de raffinage historiquement élevées.

Les profits du secteur technologique ont bondi de 78 %, soit 20 % de plus que ce qu'attendaient les analystes. Porté par les investissements dans l'intelligence artificielle, le néerlandais ASML, qui fabrique des machines servant à produire des puces électroniques, a plus que doublé son bénéfice net, à 5 milliards d'euros.

En France, le groupe de services informatiques Capgemini a relevé pour la deuxième fois cette année sa prévision de croissance, profitant lui aussi de la demande liée à l'IA.

"Seuls l'industrie et l'automobile" ont déçu. Unique secteur dont le chiffre d'affaires a reculé, l'automobile a vu ses bénéfices chuter de 49 %. L'allemand Volkswagen a même essuyé une perte nette de 5,8 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires des groupes de l'étude de Deutsche Bank a augmenté de 12 % en moyenne, soutenu par l'inflation.

"Historiquement, une inflation plus élevée s'est traduite non seulement par des ventes plus fortes, mais aussi par une hausse des bénéfices et des marges", relèvent les analystes de la banque. Les marges ont par ailleurs atteint un record de 13,5 %.

"Plus d'un tiers des entreprises ont relevé leurs prévisions au troisième trimestre, principalement en raison d'une forte demande", tandis que "certains segments de la consommation restent sous pression", relève l'étude.

L'Europe reste en retrait par rapport aux États-Unis, où les bénéfices des entreprises du S&P 500 ont augmenté de 34 % au troisième trimestre, mais l'écart s'est réduit.