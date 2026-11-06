France: légère hausse des défaillances d'entreprises en septembre (Banque de France)

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le nombre de défaillances d'entreprises a légèrement augmenté en septembre, en raison d'une "conjoncture dégradée" ainsi que des "chocs successifs et incertitudes", selon des données publiées vendredi par la Banque de France.

À fin septembre 2026, le nombre de défaillances s'élève à 71.139 en cumul sur douze mois, contre 70.768 en août (données légèrement révisées à la hausse par rapport à la première estimation).

"Le niveau des défaillances, toujours élevé, s'explique notamment par la conjoncture dégradée, ainsi que par les chocs successifs et incertitudes qui ont fragilisé la situation financière de certaines entreprises", précise la Banque de France dans un communiqué.

Cette hausse concerne l'ensemble des secteurs, notamment l'hébergement-restauration, les transports et le commerce. Seuls les secteurs de l'industrie et du conseil et services aux entreprises sont épargnés.

De même, "la plupart des tailles d'entreprises" sont touchées par cette augmentation des défaillances.

Par rapport à la période 2010-2019 - la décennie qui a précédé la pandémie de Covid-19 - la hausse est de 19,9 % en septembre.

Cependant, précise la Banque de France, "la population d'entreprises continue de s'accroître. Selon l'Insee, plus de 1,3 million d'entreprises ont été créées à fin septembre 2026 sur 12 mois glissants, en hausse de 12,2 % par rapport au cumul 12 mois arrêté à fin septembre 2025".